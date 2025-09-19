El cicle “Enfocaments” torna a Terrassa cinema per transformar i debatre sobre justícia global

L’Ajuntament de Terrassa organitza la segona edició del cicle de projeccions "Enfocaments" amb l’objectiu de fer arribar a la ciutadania debats i reflexions sobre justícia global a través del cinema i fer de la cultura una eina per a la transformació social. El cicle començarà amb la primera projecció aquest proper dimarts 23 de setembre, i s’acabarà el 2 de desembre. Cada mes, la sessió se centrarà en una temàtica diferent, com la pau i la no violència, les migracions, els drets dels infants o els pobles indígenes. Les quatre sessions de cinema comptaran amb el passi d'una pel·lícula i aniran acompanyades d'un espai de debat posterior, convidant a representants d'organitzacions, periodistes o especialistes del tema que puguin ampliar el visionat i enriquir el debat. L'entrada a totes les sessions és gratuïta.
La primera sessió del cicle es farà a l'aire lliure, el pròxim dimarts 23 de setembre, a les 20 hores, al Raval de Montserrat, i serà presentat per Mohammed Hamarsha, periodista palestí i membre de la Comunitat Palestina, de l'Associació Catalana de Jueus i Palestins. El film escollit per abordar el tema de la pau és "No other land". Aquesta pel·lícula palestina tracta la relació entre Basel Adra, un jove activista palestí, i en Yuval, un periodista israelià, que li dona suport en la seva lluita. Però la relació entre tots dos es veu tensionada per l'enorme desigualtat que els separa: mentre Basel viu sota ocupació militar, Yuval viu lliurement i sense restriccions. La pel·lícula, guanyadora de l'Òscar al Millor Documental, ofereix una mirada profunda a un conflicte històric a través de múltiples capes, mostrant-ne la seva complexitat i dimensió humana.
Les altres tres sessions del cicle es faran al Cinema Catalunya, a les 19 hores, i sempre amb entrada lliure.
La segona sessió tractarà la temàtica dels pobles indígenes amb la projecció de "Les morts de Chantyorinti", el 14 d'octubre.
La tercera sessió tindrà lloc el 4 de novembre i va vinculada al Dia Universal dels Drets dels Infants. Es projectarà el film "Cafarnaüm".
Finalment, el 2 de desembre es dedicarà l'espai a les migracions amb la projecció de la pel·lícula "Yo, capitán".