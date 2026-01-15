El Cinema Catalunya registra el segon millor any de la seva història

El
Cinema Catalunya de Terrassa ha tancat el 2025 amb una nova demostració de bona salut. La sala municipal del carrer de Sant Pere va registrar un total de 66.706 assistents entre l’1 de gener i el 31 de desembre, una xifra que situa l’exercici com el segon millor de la seva història des que l’equipament és de gestió pública. Només el 2024, amb més de 74.500 espectadors, supera un any que consolida el cinema com un dels pols culturals més actius de la ciutat.
Aquestes xifres inclouen tant les sessions comercials com els actes gratuïts i activitats especials. En concret, durant el 2025 es van vendre
56.509 entrades per a projeccions convencionals, mentre que 10.197 persones van participar en altres propostes, com ara preestrenes gratuïtes de l’ESCAC, sessions escolars, festivals com el Sex Education o actes institucionals. Un equilibri que forma part de l’ADN del projecte. Recuperació més que consolidada
Tot i que el descens respecte al rècord del 2024 és evident —aquell any va ser memorable per èxits com “Casa en flames” i “El 47” —, el balanç continua sent molt positiu, sobretot si es compara amb l’etapa prepandèmica. El 2019, considerat un dels millors anys abans de la covid, el Cinema Catalunya va vendre 49.443 entrades, més de 7.000 menys que l’any passat. Un indicador que confirma que la recuperació no només s’ha consolidat, sinó que ha anat més enllà. Després de la caiguda del 2020, l’assistència va créixer sostingudament, una tendència que només s’ha trencat lleugerament el 2025, en part per l’excepcionalitat de l’any anterior.
En un context marcat per la competència de les plataformes i el consum audiovisual a demanda, el Cinema Catalunya ha mantingut la seva aposta per una programació diversa i de qualitat. A banda de la cartellera habitual, destaquen iniciatives com “Les 12 Hores Fantàstiques”, “La Filmoteca”, “L’Hora Blava”, “The Oscars Week” i el nou festival AnimEgara, així com sessions d’òpera i ballet a la gran pantalla.
La sala del carrer de Sant Pere competeix amb el consum audiovisual
ALBERTO TALLÓN
La directora del cinema,
Maite Piqueras, fa una valoració molt positiva del curs passat. “Estem supercontents”, expressa, tot recordant que “la davallada del 2025 respecte a l’any 2024 s’ha donat a tots els cinemes”. El que més destaca, però, és el context: “La dada més important és que continuem per sobre de les xifres prepandèmiques, i això és molt positiu”.
Piqueras creu que “la gent s’està tornant a animar a sortir més i a veure films a la gran pantalla” i atribueix l’èxit del Cinema Catalunya a la programació, el tracte proper amb el públic i una fidelització que fa que “hi hagi clients que venen cada setmana, a vegades sense saber què projectem”.
Les pel·lícules més taquilleres
Amb 79 sessions i 5.652 entrades venudes,
“Wolfgang” (extraordinari) va ser la pel·lícula més vista del 2025 al Cinema Catalunya. Protagonitzada pel jove actor terrassenc Jordi Catalán, el film explica la història d’un nen amb una intel·ligència prodigiosa que ha d’aprendre a relacionar-se amb el món. Una proposta que va viure un moment especial amb la presentació del director Javier Ruiz Caldera a la sala.
Projectada en 60 sessions entre la versió doblada al català i VOSE (versió original subtitulada a l’espanyol),
“Cónclave” va sumar 3.720 assistents l’any passat. Dirigida per Edward Benger i protagonitzada per Ralph Fiennes, la pel·lícula s’endinsa en les intrigues i lluites de poder que es desencadenen al Vaticà després de la mort d’un papa. Un thriller polític i moral que va captar l’atenció coincidint amb l’actualitat.
Amb 40 sessions i un total de 2.093 espectadors,
“Romería” es va convertir en una de les sorpreses del 2025 al Cinema Catalunya. El film, escrit i dirigit per Carla Simón i protagonitzat per Llúcia García i Mitch Robles, proposa un viatge íntim i emocional en què es revisita el passat per entendre el present. La història parla de família, memòria i reconciliació, connectant especialment amb el públic adult.
“Los domingos” ha registrat 1.792 entrades venudes en un total de 44 sessions, consolidant-se com un dels títols més ben acollits de l’any. La pel·lícula retrata amb naturalitat la vida quotidiana d’uns personatges marcats per les rutines, les absències i els silencis. El llargmetratge, dirigit per Alauda Ruiz de Azúa, aposta per les emocions subtils i els petits detalls amb una mirada realista i un to proper.
Amb 44 sessions programades i un total de 1.780 espectadors,
“Mi amiga Eva” ha connectat amb el públic del Cinema Catalunya gràcies a una història d’amistat, creixement personal i segones oportunitats. Cesc Gay és el director d’un film que combina moments de drama amb tocs d’humor, construint un relat proper sobre les contradiccions de la vida adulta i els vincles que ens defineixen.
“Sirat” va ser la sisena pel·lícula més vista de l’any passat al Cinema Catalunya, acollint 44 sessions i 1.643 assistents. El director Óliver Laxe proposa una mirada íntima sobre el dol, la pèrdua i la necessitat de reconstruir-se després d’un cop emocional. La història acompanya els seus personatges en un procés de transformació personal marcat pel silenci, els records i les petites decisions quotidianes.