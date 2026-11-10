Sòlida tripleta màgica de Minyons en la penúltima sortida abans la Diada

Els Minyons de Terrassa van signar diumenge una destacada actuació a la plaça de la Porxada de Granollers en descarregar la tripleta màgica —el 3d9 amb folre, el 4d9 amb folre i el 5d8— en el marc de la diada dels Xics de Granollers, acompanyats també pels Sagals d’Osona i els Castellers de Mollet. La jornada va servir com a banc de proves decisiu per a la XLVIII Diada de la Colla, que tindrà lloc el 22 de novembre a la plaça Vella.
La diada va començar amb dos pilars de quatre simultanis i va continuar amb l’exhibició de solvència dels de la camisa malva. Van descarregar amb autoritat el 3d9f i el 4d9f, demostrant un gran domini de les estructures de nou bàsiques, a més de sumar el novè 5d8 de la temporada. L’única creu de la jornada es va viure a la ronda de pilars, on van deixar en carregat el pilar de sis, abans d’acomiadar-se de la plaça vallesana amb dos pilars de cinc (un d’ells només carregat) i dos pilars de quatre simultanis.
En acabar l’actuació, el cap de colla, Bru Busom, va fer un balanç exigent de la feina feta: “Em quedo amb com hem pogut fer avui un 3d9 molt maco, on hem pogut arreglar coses que havíem detectat que del 3d10 no ens van funcionar”. Busom va valorar positivament el 4d9f recordant que “als Minyons portar els 4d9 fora de les places habituals no se’ns fa fàcil”, com també el 5d8, del qual va destacar que “ha de ser un altre cop de 9 i ha tingut molt bona mida”. Tanmateix, va lamentar la caiguda final: “Ens ha quedat aquesta espina del pilar de 6 que fa mal; així i tot els castells són els castells, els castells cauen i avui ens ha passat això”.
Mirant cap als següents assajos a Cal Reig, el cap de colla manté l’ambició al màxim per a la recta final del curs: “Al final tenim clar l’objectiu de Diada, que és tornar-hi amb el 3 de 10 i descarregar el 3 de 10. Per això ens toca de cara a aquest divendres tornar-lo a poder enfilar”.
Abans de la cita culminant del 22 de novembre a la terrassenca plaça Vella, els malves tindran una darrera sortida fora de casa aquest diumenge 15 de novembre a la plaça d’Octavià de Sant Cugat del Vallès.