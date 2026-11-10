La 47a Diada dels Castellers de Terrassa deixa un regust agredolç tot i el gran ambient casteller

“En els castells es viu i es veu de tot, hi ha dies d’eufòria i alegria, i hi ha dies en què les coses no surten com un vol”, expliquen els Castellers de Terrassa, que van viure aquest cap de setmana una 47a Diada de la Colla agredolça al raval de Montserrat, condicionada per les baixes d’última hora i un ensurt inesperat a l’inici de la diada. Els blauturquesa venien marcats per una temporada irregular i tenien inicialment com a objectius el 9d7 i el 4d8. No obstant això, aquestes estructures de vuit, expliquen des de la colla, es van “descartar abans de l’actuació per les baixes d’algunes peces i els resultats dels assajos d’aquesta setmana”. Per aquest motiu, la colla del carrer de Pasteur portava un programa més conservador que, tanmateix, es va veure alterat a la primera ronda.
Els locals van atacar el 7de7, un castell que per a sorpresa de tota la plaça, va quedar només carregat. Els blauturquesa recorden que, des que el van estrenar l’any 2011, “mai havien patit una caiguda d’aquesta estructura que tenen plenament dominada”. Malgrat que la part del tres es va ensorrar, la part del quatre va aguantar i es va poder desmuntar de manera ordenada. Aquesta ensopegada els va obligar a reformular l’actuació que portaven prevista i refer-se amb el 4de7. Van tancar les rondes amb el 4de7 amb el pilar i es van acomiadar amb un vano de cinc.
A plaça els van acompanyar tres colles convidades. Els Castellers de Sarrià van completar una actuació similar als amfitrions: 4d7, el 4d7 amb el pilar, el 3d7 amb l’agulla i el pilar de cinc. La Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample, per la seva banda, va descarregar el 4d7, el 3d7 amb l’agulla, el 3d7 i el pilar de cinc. I per acabar, els Castellers de Viladecans no van reeixir a una plaça que estimen i respecten; reflex de la bona relació que tenen amb els Castellers de Terrassa: van descarregar el 5d6, però el 4d7 se’ls va resistir dues vegades abans de l’aleta, tancant amb el 3d7.
La jornada de diumenge va cloure un cap de setmana d’activitat que havia començat dissabte amb la vigília, on els egarencs van descarregar el 4d7, el 5d7 i el 3d7 al costat dels Vailets de Gelida. L’actuació va donar pas al tradicional concurs de tapes al local, “una de les grans demostracions del gran món intern i dimensió social de la colla”, traslladen.
Mirada posa en el 2027
Els Castellers de Terrassa encaren ara els seus últims compromisos de l’any, que inclouen un homenatge a Jan Grau i la Diada del Clot. Des de la colla s’afronta el tram final “amb la mirada posada en la temporada vinent per tal que tota la feina feta enguany i que no ha vist els resultats esperats a plaça serveixi de base per fer tornar els grans castells”.