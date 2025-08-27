El CSIR Sant Llàtzer suma accessibilitat gràcies a la IA: "Et fa veure possibilitats que no havies contemplat"

L’atenció primària està en plena transformació amb la conversió dels tradicionals CAP en Centres de Salut Integral de Referència (CSIR), amb l’objectiu de millorar l’eficiència organitzativa, l’accessibilitat i la qualitat assistencial. El CSIR Sant Llàtzer és un dels centres que lidera aquest pilotatge, en què la incorporació de la intel·ligència artificial (IA) és una de les novetats més destacades.
Des de juny, els professionals disposen del sistema Àxia, una eina de suport clínic que facilita la presa de decisions basades en guies mèdiques actualitzades. “Funciona com una eina de consulta: quan tens un dubte, li pots fer una pregunta i et dirigeix cap a les guies clíniques, ajudant-te a prendre decisions, sempre sota el criteri mèdic del professional. És com un ChatGPT, però integrat al programa amb què treballem les històries clíniques”, explica Soraya Mota, directora a Sant Llàtzer.
Pel que comenta Mota, Àxia ja ofereix resultats positius i s’està estenent a altres centres, però el seu principal valor rau en els casos clínics complexos. “La medicina no és una ciència exacta. De vegades, la IA et fa veure possibilitats que no havies contemplat”, acaba.
A més, el centre ha començat a provar la transcripció automàtica de veu, que quatre metges i quatre infermeres utilitzen amb consentiment del pacient. El sistema grava la consulta i la converteix en text mèdic, i això permet al professional mantenir el contacte visual i centrar-se en l’exploració. “És com un dictat automàtic: el metge descriu l’exploració i el sistema ho escriu amb terminologia mèdica”, resumeix Mota.
Altres actuacions innovadores
Una altra novetat és la participació activa del farmacèutic amb pacients polimedicats o efectes adversos a medicaments. “Fins ara treballava en segon pla revisant casos complexos, ara visita directament el pacient, que permet una valoració més específica i un abordatge més eficient. Revisa la medicació, comenta possibles ajustos amb el metge i ajuda a decidir si retirar o mantenir fàrmacs problemàtics, tot oferint un seguiment més estructurat i proper a les necessitats del pacient”, explica.
Ja fa anys que es fan sessions de grup, però d’aquí a unes setmanes es començaran a fer exclusivament per a pacients en situació de baixa laboral, amb l’objectiu de frenar l’absentisme. Segons la directora, “l’objectiu és acompanyar-los en la reincorporació, oferint eines perquè tornin a la feina amb confiança i millorin la seva funcionalitat”.
Finalment, s’incorporarà el perfil administratiu a l’equip d’atenció primària per fer seguiment i gestió de les demandes dels pacients. “Aquesta mesura permetrà un abordatge més complet i eficient de l’atenció diària”, conclou Mota.