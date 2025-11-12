Terrassa reivindicarà que “la cultura accessible és un dret” en el Dia de les Persones amb Discapacitat

Terrassa es prepara per commemorar el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat el proper 3 de desembre, amb una mirada “que va molt més enllà d’una data al calendari”. Així ho ha expressat aquest matí la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís, durant la presentació del programa d’activitats, que enguany se centra en el lema “La cultura accessible és un dret”. L’acte central se celebrarà aquell mateix dia, de 17 a 19.30 hores, al Raval de Montserrat, davant de l’Ajuntament. Serà una tarda amb tallers, música, dansa, sardanes, xocolatada i la lectura d'un manifest de les entitats. Hi haurà un concert a càrrec de persones amb discapacitat del Conservatori de Terrassa.
Durant la roda de premsa s’ha presentat també la guia de programació inclusiva, un recull de totes les activitats accessibles que es faran a la ciutat entre el 22 de novembre i el 15 de desembre. El document, elaborat en lectura fàcil, especifica per a cada activitat el seu nivell d’accessibilitat: si compta amb subtitulació, interpretació en llengua de signes, audiodescripció, bucle magnètic, que transforma el senyal sonor en un camp magnètic, o espais físicament accessibles. “Hem volgut demostrar que és possible fer una programació cultural plenament accessible, i aquest és un repte que volem estendre a tota la ciutat”, ha remarcat la regidora.
"No és un privilegi, no és una opció ni un afegit, sinó una condició imprescindible per garantir la igualtat d’oportunitats i la participació de tothom en la vida de la ciutat", ha afegit Lluís.
La regidora ha destacat que la cultura “ha de ser un espai de trobada, d’expressió i de creixement" i que només pot ser transformadora "si és inclusiva i oberta a tothom, amb independència de la seva situació o capacitat".
La iniciativa s’ha coordinat des de la Comissió del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, integrada per entitats, serveis i famílies, dins la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat.
En representació de la Comissió, Víctor Pérez, coordinador del servei d'Oci, Cultura i Esport de LaFACT Social per a les persones amb discapacitat intel·lectual, ha reivindicat la importància de la cultura com a espai de participació: "Encara hi ha activitats culturals que no són plenament accessibles, però hi ha moltes persones amb discapacitat amb ganes de viure i crear cultura en igualtat de condicions. Quan algú queda fora, la comunitat perd la seva mirada, la seva aportació i el seu talent".
També Mariona Salvador, membre de la mateixa comissió i treballadora social de Prodis, ha subratllat que la comunicació és clau per garantir l’accessibilitat cultural: “Sovint la barrera no és només física, sinó informativa o cognitiva. La lectura fàcil, els pictogrames, la llengua de signes o els subtítols són eines que faciliten que tothom pugui gaudir de la cultura en igualtat de condicions”.
Les entitats participants han posat en valor la tasca col·lectiva i el compromís compartit per fer de Terrassa una ciutat “més inclusiva, més justa i més humana”. La programació d’enguany inclou actuacions musicals, danses, activitats inclusives i la lectura del manifest, que tindrà lloc el 3 de desembre a l’atri de l’Ajuntament.
La façana de l’Ajuntament i el monument commemoratiu també s’il·luminaran amb el color taronja del Dia Internacional, com a símbol de reconeixement i visibilitat. “Fer accessible la cultura no només enriqueix la ciutat, és un dret. I és responsabilitat de tothom fer-lo realitat”, ha conclòs Lluís.