El CST incorpora la música com a eina terapèutica en l’atenció als pacients

El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha signat aquest setembre un conveni amb la Fundació Social District – Músicos por la Salud per impulsar l’ús de la música com a recurs terapèutic i de suport emocional en diversos serveis assistencials. L’acord preveu concerts periòdics, tallers divulgatius i sortides culturals adreçades a pacients.
El primer concert del programa va tenir lloc aquest dijous, 18 de setembre, a la planta de Convalescència de l’Hospital Universitari de Terrassa, amb una gran acollida per part de pacients, familiars i professionals. Fins al desembre de 2025, les actuacions musicals es repetiran cada quinze dies als dispositius de Geriatria i de Salut Mental del centre.
A banda dels microconcerts, es duran a terme tallers participatius per a pacients, familiars i voluntaris amb l’objectiu de donar a conèixer els beneficis de la música per a la salut i el benestar. També s’organitzaran sis sortides culturals a espectacles musicals, destinades als usuaris dels Serveis de Rehabilitació Comunitària de Rubí i Terrassa, a pacients hospitalitzats i a persones de la Unitat d’Addiccions Comportamentals.
La Fundació Músicos por la Salud, creada el 2015, ha promogut microconcerts en hospitals i centres sociosanitaris d’arreu de l’Estat amb la missió d’humanitzar l’atenció sanitària a través de la música.
Aquest conveni s’emmarca en el Pla Estratègic del CST 2025-2028, que inclou com a eix prioritari la humanització de l’atenció. L’objectiu és millorar la qualitat de vida dels pacients i oferir-los un millor acompanyament emocional al llarg del procés assistencial.