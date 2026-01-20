El fons del Museu se centralitza a la carretera de Rubí

Milers de peces del fons patrimonial custodiat pel Museu de Terrassa ja s’han guardat en una nau de la carretera de Rubí per centralitzar-les en un únic espai que ha de funcionar com a dipòsit. El govern municipal ha informat aquest dimarts a la Comissió Informativa de Projecció de la Ciutat que l’operació de trasllat es va executar durant els mesos de novembre i desembre amb l’objectiu de posar fi a la dispersió del material, que fins ara es trobava al carrer del Pare Font i repartit en altres espais de la ciutat.
Segons ha explicat el tinent d’alcalde de Projecció de la Ciutat, Joan Salvador, el canvi d’ubicació suposa una millora respecte a l’espai anterior. El tinent d’alcalde ha subratllat que l’espai “és més ampli” i “compta amb totes les condicions necessàries” per garantir la correcta preservació de les col·leccions, que són d’art i arqueologia, entre altres. Tot i que el gruix del fons museístic ja s’ha mogut, l’adequació de l’edifici continua en marxa. Joan Salvador ha detallat que encara queda feina pendent a la planta baixa, on s’estan fent obres i està previst que “en un futur” s’hi ubiquin també “altres elements de la cultura popular”, com ara carrosses del Carnestoltes o la Cavalcada de Reis, unificant així tot aquest patrimoni sota un mateix sostre.
L’Ajuntament vol que aquesta solució logística no sigui temporal. Per això, Joan Salvador ha expressat la voluntat de l’equip de govern d’adquirir l’immoble, que actualment ocupen en règim de lloguer: “La intenció és que això acabi sent en propietat, tota la nau sencera”. La unificació en un sol magatzem no només resol un problema d’espai, sinó també d’operativa. Tal com ha indicat Salvador, “es va buscar un espai per centralitzar-se perquè va millor per tot”, destacant que facilita “el manteniment” i, si s’escau, la rehabilitació de les peces. A més, permetrà garantir i agilitzar l’accés a estudiants i investigadors que necessitin fer consultes sobre el fons.
La carpeta del Vapor Ros
El regidor republicà Pep Forn ha preguntat per la intenció expressada per l’alcalde, Jordi Ballart, d’ubicar i fer visitables els fons patrimonials de la ciutat al futur Museu d’Art del Vapor Ros. Salvador va dir que són “desitjos” que comparteix i va defensar que la conservació es faci a la carretera de Rubí, mentre que el Vapor Ros, si acaba acollint peces visitables, tingui una funció “més d’exposició que de magatzem”.
En la seva intervenció, Forn també ha qüestionat el govern pel no compliment del Llibre Blanc de la Cultura (2015), el full de ruta que contemplava la unificació dels principals dipòsits dels fons de la ciutat —els del Museu de Terrassa, l’Ajuntament, la FACT Cultural i els Amics de les Arts— en un mateix projecte museístic, lamentant que no s’hagin fet “passos decidits” en aquesta direcció.
La nova nau també evitarà situacions com la viscuda a l’octubre quan les pluges van obligar a traslladar d’urgència material del Museu dipositat a la Casa Alegre cap a l’Ateneu Terrassenc.
El Vapor Ros, pendent del pla d’usos
Mentre es resol la logística del nou magatzem únic pel fons del Museu de Terrassa, l’Ajuntament continua treballant en la definició del futur del Vapor Ros, l’espai cridat a acollir el Museu d’Art de Terrassa. El pla d’usos en el que han treballat els serveis tècnics municipals i que ara s’estaria ultimant serà el full de ruta imprescindible per determinar la distribució d’aquest recinte històric i com s’hi han d’unificar les col·leccions artístiques de la ciutat per donar visibilitat a dos segles d’art terrassenc, del XIX al XXI.