El Forn del Progrés endolceix Sant Jordi amb pastissos d’autors terrassencs

Al Forn del Progrés, un any més, tornen a convertir la diada de Sant Jordi en una celebració que va més enllà dels llibres i les roses. Des de fa temporades, el forn impulsa una curiosa i dolça iniciativa, per a complementar els tradicionals obsequis de la rosa i el llibre: pastissos personalitzats amb obres d’autors terrassencs destacats de cada any, una proposta que combina gastronomia i cultura a parts iguals.
La idea, tal com explica la seva propietària, Fanny Novell, neix d’una visió àmplia de la cultura. “Nosaltres entenem que la cultura implica tot: música, literatura, gastronomia, dansa…”, afirma. En aquest sentit, el forn ja havia explorat altres propostes vinculades a esdeveniments com la Fira Modernista o el mateix Sant Jordi, però buscaven “fer un reconeixement del talent que hi ha a Terrassa. Vam dir: per què no fem un homenatge als nostres escriptors?”.
El resultat ha estat una iniciativa que, segons explica, sorprèn i emociona els autors: “Quan contactes amb ells, es sorprenen i diuen: ‘Jo no he tingut mai un llibre de pastís. Me’l podré menjar!’”. La proposta ja fa anys que té recorregut, i per les vitrines del Forn hi han passat noms com Jaume Cabré, Vicenç Villatoro, Laura Pinyol, Xavi Coral o Empar Moliner. “Ha estat sorprenent la bona rebuda, n’hem fet molts al llarg dels anys”, assegura.
Aquest 2026, els protagonistes han estat “La llegenda de Sant Jordi” de Salvador Comelles; Martí Lloveras Serracanta, amb la seva primera novel·la, “El silenci d’Annetta”; i Miqui Giménez, amb el premiat “Canta-me’n una! Canta-me’n dues”. La resposta de tots tres, segons Novell, ha estat entusiasta: “Tots queden molt sorpresos i els fa molta il·lusió. Alguns, fins i tot, diuen que organitzaran un sopar per menjar-se’l amb la família i els amics”.
El pastís, més enllà del seu simbolisme, manté l’essència i el gust de la tradició: pa de pessic farcit de nata i trufa. A més, el forn ofereix altres productes típics de la diada, com el pa de Sant Jordi, amb sobrassada, formatge i nous, i unes roses de galeta amb un valor social, elaborades per la fundació d'ocupació per a persones amb discapacitat El Rosal, de Tàrrega.