El Govern tindrà l’estudi informatiu de la Ronda Nord abans d’acabar el 2025

No hi ha grues ni excavadores, però la ronda Nord de Terrassa i Sabadell avança. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha anunciat aquest divendres que l'estudi informatiu estarà culminat abans de finalitzar el 2025.
L'estudi informatiu de la ronda Nord (B-40) és el primer pas per a la construcció de l'autovia entre les dues capitals del Vallès. S'encarregarà d'avaluar l'impacte econòmic, social i ambiental de la infraestructura. Segons les primeres estimacions, caldrien uns 200 milions d'euros per als 8,2 quilòmetres de carretera. Una de les peticions de l’Ajuntament de Terrassa és una sortida a Les Aimerigues, que el secretari de Mobilitat, Manel Nadal, va assegurar aquest estiu que la Generalitat veu amb bons ulls.
Albert Dalmau ha destacat la "urgència" de la ronda per resoldre la mobilitat al Vallès: "Vull ser molt explícit: és un element fonamental per a l'estructuració del conjunt de l'Arc Metropolità i per a la competitivitat econòmica". El conseller de la Presidència ha lamentat que el projecte no hagi tirat endavant durant anys "per la incapacitat de prendre decisions", en una clara referència als governs de Junts i ERC. Dalmau ha assegurat que la ronda Nord es farà amb o sense pressupostos de la Generalitat.
La connexió entre Sabadell, Terrassa i Castellar a través de la B-40 és una de les infraestructures més esperades i reivindicades al Vallès durant aquesta dècada. Aquest divendres, la mà dreta del president Illa, ha visitat l’altra cocapital vallesana, Sabadell, on ha fet públic l’anunci.
Segons va explicar-se el mes d'abril, a més de la sortida a les Aimerigues, la proposta de Terrassa contempla la implantació de mesures d'integració en les zones més sensibles des del punt de vista ambiental: un tram soterrat en l'àmbit urbà de la carretera de Matadepera i diversos trams en fals túnel al llarg de la zona forestal de l'àmbit interurbà.