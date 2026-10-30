El Primer Premi de la Loteria Nacional cau a Terrassa

La fortuna ha tornat a somriure Terrassa. El Primer Premi del sorteig de la Loteria Nacional celebrat aquest dijous, 29 d'octubre de 2026, ha estat consignat a la cocapital vallesana.
El número afavorit amb el màxim guardó de la jornada ha estat el 65.942 (corresponent al sorteig núm. 87/2026). Segons ha confirmat Loterías y Apuestas del Estado, les boletes guanyadores s'han venut al punt de venda número 12.705, situat al carrer de Colom, 313.
El 65.942, però, no s'ha repartit només a Terrassa. Moltes altres ciutats del territori espanyol han estat també afortunades: Montcada i Reixac, Mataró, Valverde del Fresno, Alovera, Elx, Azuaga, Guadiana, Don Benito, Telde, Cercedilla i Santa Cruz de Tenerife han rebut també aquest primer premi.