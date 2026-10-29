Els patis d’onze centres educatius tindran pèrgoles noves contra el sol

L’Ajuntament de Terrassa ha adjudicat a l’empresa L2S 1001 el subministrament i la instal·lació de 17 pèrgoles grans d’estructura metàl·lica per fer ombra als patis d’onze centres educatius públics, per 92.565 euros amb l’IVA inclòs. Les rebran quatre escoles bressol municipals, cinc escoles d’infantil i primària i dos instituts escola.
L’empresa té dos mesos i mig per fer la feina, a comptar des que se li notifiqui l’adjudicació, i lliurarà les estructures directament a cada centre.
En rebran dues l’escola bressol L’Esquitx, les escoles Josep Ventalló i Vintró, Sant Llorenç del Munt i Sala i Badrinas i els instituts escola Antoni Ubach i Soler i Feixes. Les escoles bressol Soleia, La Casona i Vallparadís i les escoles Bisbat d’Ègara i Ramón y Cajal en tindran una cadascuna.
La petició va sortir del Servei d’Educació, que defensa el metall per l’ús intensiu que tenen els patis, sobretot per part dels infants, en un entorn on la seva seguretat és prioritària. Segons la memòria justificativa del contracte, aquestes estructures resisteixen millor els cops, les sobrecàrregues i el vent, pateixen menys amb la humitat, el sol i els canvis de temperatura i necessiten poc manteniment.
Compra sense concurs propi
L’Ajuntament fa la compra a través d’un acord marc de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), al qual s’ha adherit. L2S 1001 és l’única de les cinc empreses del lot de pèrgoles que n’ofereix de metàl·liques, i per això el consistori considera que la seva és l’oferta més adequada. El decret d’adjudicació és del 28 d’octubre.
Cada pèrgola costa 4.500 euros sense IVA, i la despesa surt del pressupost municipal vigent.