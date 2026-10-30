Cinc dècades de transformacions: l'eix cronològic del comerç a Terrassa

- 1978: S’inaugura l'Hiper de Can Parellada, el primer gran hipermercat de Terrassa. Poc després passarà a dir-se Pryca, com encara ara se l’anomena popularment. Més tard i fins ara, rep el nom de Carrefour.
- 1984: S'acaben les obres de la rambla de Francesc Macià a Sant Pere Nord i neix un dels eixos comercials més importants de la ciutat. El 2002 naixeria l’Assosiació de Comerciants Eix Terrassa Nord.
- 1985: Primera reforma global del Mercat de la Independència. El seu procés de restauració d’aquesta època s’acabarà completant el 1998.
- 1992: El Mercadal dels dimecres, que havia estat instal·lat al voltant de l’estadi municipal des de 1967 es trasllada per primer cop a l’avinguda de Béjar per les obres d’urbanització derivades de les Olimpíades de Barcelona.
- 1993: Neix l'associació de comerciants de Can Palet, una de les pioneres a la ciutat. Va arribar a tenir un centenar de socis i es va dissoldre cap al 2010, reapareixent ara fa pocs anys.
- 1994: El Mercadal deixa l’avinguda de Béjar i se li habilità un recinte enclòs al barri de Can Roca, on es quedarà quasi una dècada.
- 1995: L'Associació TerrassaCentre, la més important de la ciutat, neix arran del pla integral de transformació i urbanització del centre històric de la ciutat, que ja havia iniciat les primeres obres a inicis de la dècada.
- 1997: Obre l'hipermercat Continente al sector de Montserrat, provocant protestes del comerç tradicional en ser ja el segon gran hipermercat de la ciutat. El 2001 adopta el nom d’Eroski, pel qual serà popularment conegut.
- 1998: El Parc Vallès obre les portes. El macrocomplex obert aterrava a Terrassa amb una gran oferta de restauració i oci, amb 24 sales de cinema i 32 bars.
- 1998: El Centre Històric es converteix en una gran illa de vianants, després que s’iniciessin les primeres obres el 1992. Coincideix amb una darrera remodelació del Mercat de la Independència i l’estrena del pàrquing soterrat del raval de Montserrat.
- 2000: Es funda l'ESCODI (Escola Superior de Comerç i Distribució) a Terrassa per a la formació, recerca i consultoria en el sector del comerç i retail.
- 2003: L’espai que acollia el Mercadal de Martí l’Humà a Can Roca queda petit i es trasllada a un altre espai, aquest cop a Torre-sana, al sector de Montserrat.
- 2007: Comerç Terrassa Centre passa a dir-se TerrassaCentre i aposta per una gestió professionalitzada i per un concepte més ampli i no encasellat en el comerç, sinó un que engloba tot el que passa en el centre; cultura, ciutat i comerç.
- 2011: Després de tres anys d'obres, Terrassa inaugura la remodelada rambla d'Ègara que porta del braç un canvi que serà històric: ja no es permetrà circular vehicles privats.
- 2012: Finalment després d'escoltar les reiterades queixes dels venedors ambulants sobre l’obvietat de la dissortada tria del lloc allunyat del centre, el Consistori retornava el Mercadal dels dimecres a l’avinguda de Béjar, on hi és des de llavors.
- 2014: En la línia de la nova etapa iniciada per l’associació de comerciants del centre el 2007, l'Ajuntament i TerrassaCentre signen un conveni de gestió del centre. Es presenta com el primer d'aquest tipus a Catalunya i a l'Estat.
- 2015: S'inaugura la prolongació de la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de Terrassa i s'afegeixen tres noves parades del que serà considerat el metro de Terrassa.
- 2016: Parc Vallès canvia d'imatge i inaugura un nou concepte més comercial i arriben noves botigues.
- 2017: Obertura del centre comercial Terrassa Plaça a l'avinguda del Vallès, amb Bricomart i Mercadona. Es potencia encara més el sector Montserrat, on a la vegada, l’Eroski es transforma en Carrefour.
- 2020: Durant la desescalada de la pandèmia, la majoria de les botigues dels eixos comercials continuen tancades i el comerç digital agafa un gran protagonisme.
- 2023-2026: Neixen o es reactiven associacions de comerciants a Can Boada (2023), Sant Pere, Can Palet (2024), Roc Blanc, Ca n’Anglada (2025) o Sant Pere Nord (2026)
- 2025: Al març es presenta el Pla Director de Comerç, marca l’estratègia a seguir davant els principals reptes que afronta el sector. El document conté 49 accions dividides en tres línies de prioritat en el període 2025-2027.
- 2030 (previst): Obertura del nou centre comercial de Carrefour a Can Parellada, amb 125 establiments i 60.000 metres quadrats.