Establiments que han vist canviar Terrassa

Cada comerç té la seva manera d’entendre l’ofici i adaptar-se als canvis. Alguns han crescut, d’altres mantenen el caràcter familiar i molts han passat de generació en generació. Aquests vint establiments comparteixen anys d’història, però cadascun té el seu propi recorregut.
Ferreteria Paloma
Any de fundació: 1864
Fundador: Pau Paloma Astals
Propietaris: Jan i Anna Paloma
Ubicació: Carrer de les Parres, 16
És l’establiment més antic de Terrassa. Cinc generacions de la mateixa família han mantingut viu un negoci que va començar al carrer de l’Església com a merceria i ferreteria. Jan Paloma resumeix la clau de la seva continuïtat en “l’adaptació al canvi”. “Quan els vapors van desaparèixer, ho van passar malament, però es va haver de canviar el xip”, diu.
Casa Angeleta
Any de fundació: 1943
Fundadora: Àngela Codol
Propietaris: Miquel i Isabel Serracanta
Ubicació: Carrer del Pare Llaurador, 35-37
Als inicis, l’Àngela venia teixits a metres. “El meu pare treballava a Sala i Badrinas i era qui portava la roba a la meva mare”, recorda Miquel Serracanta. Amb els anys, van incorporar moda femenina i masculina. Després de la mort de la fundadora, el 1963, els seus fills Miquel i Isabel van assumir el negoci. Ara, el dia a dia recau en el Jaume, fill d’en Miquel.
Llibreria Atenea
Any de fundació: 1924
Fundadors: Josep i Maria Datzira
Propietària: Magda Díaz i Datzira
Ubicació: Carrer dels Gavatxons, 20
Des del primer dia, el negoci va tenir ànima doble: llibreria-papereria d’una banda i quiosc de l’altra. “Teníem repartidors que anaven a peu pel Centre amb farcells de diaris a l’esquena”, recordava l’Engràcia Datzira, segona generació, traspassada el passat mes de juny. Avui, la seva filla Magda manté viu el negoci amb el seu marit, Alberto Cerdán.
Casa Evaristo
Any de fundació: 1917
Fundador: Evaristo Roger
Propietaris: Yvonne i Evaristo Roger
Ubicació: Carrer de la Rasa, 89
Des de la seva inauguració, el negoci ha passat per diverses generacions fins a arribar als actuals propietaris. “Hem vist venir els avis, després els fills i ara els nets”, explica Yvonne Roger, que defineix l’establiment com “el rebost de moltes famílies”. Al llarg dels anys, l’establiment ha ampliat l’oferta sense renunciar a la qualitat i al tracte proper.
Argemí Garden Center
Any de fundació: 1883
Fundador: Felip Argemí Oliart
Propietaris: Jaume Argemí i Anna Codina
Ubicació: Carretera de Talamanca, km. 3
Darrere d’aquesta botiga hi ha una història que es remunta a més de 140 anys enrere, quan en Felip Argemí va fundar la casa pairal de la família. “Des d’aleshores, tres generacions de floristes han servit alegria”, diu en Jaume. El negoci ha passat per diferents emplaçaments. El gran canvi va arribar el 1972, amb l’obertura del centre actual.
Matalasseria Martínez
Any de fundació: 1920
Fundador: Antoni Martínez
Propietària: Núria Martínez
Ubicació: Carrer de la Rutlla, 3 i avinguda de l’Abat Marcet, 53
L’any 1920 va començar una història de descans, ofici i vocació que, més d’un segle després, continua viva. En un sector dominat per la venda en línia, la Matalasseria Martínez aposta pel servei personalitzat. “És cert que hi ha molta venda en línia, però el matalàs és una de les coses que s’han de provar”, assegura Núria Martínez.
Mobles Lloveras
Any de fundació: 1917
Fundador: Eloi Lloveras
Propietari: Miquel Lloveras
Ubicació: Raval de Montserrat, 44
Mobles Lloveras forma part de la història de Terrassa: 109 anys de trajectòria i cinc generacions al capdavant d’un negoci familiar que ha esdevingut un model integral d’interiorisme i arquitectura. “Tot això ha estat possible gràcies a l’esforç i sacrifici dels nostres avantpassats i, sobretot, a la confiança dels nostres clients”, expressa Miquel Lloveras.
Fruites i Verdures Llúcia
Any de fundació: 1925
Fundadors: Balbina Parés Marvà i Prudenci Roig Solà
Propietària: Glòria Navarro
Ubicació: Mercat de la Independència, 395-398
L’any 1925, en Prudenci i la Balbina, dos masovers de Can Guitard, van decidir emprendre la seva aventura de vendre els fruits de la seva pròpia terra. Amb el temps, van adquirir una paradeta al nou Mercat de la Independència. Sense saber-ho, posaven la primera pedra d’una parada que avui forma part de la memòria comercial de la ciutat.
Casa Gispert
Any de fundació: 1851
Fundador: Josep Gispert
Directora: Gemma Marín
Ubicació: Carrer dels Gavatxons, 21
Tot i que l’establiment situat a Terrassa és relativament recent, forma part d’una empresa amb arrels que es remunten al 1851, al barri del Born de Barcelona. “Al llarg de les generacions, el negoci ha evolucionat mantenint sempre el mateix compromís amb la qualitat i amb una manera de fer molt artesanal”, explica la directora, Gemma Marín.
Els Xixonencs
Any de fundació: 1895
Fundador: Eliodor Planelles
Propietari: Ramon Planelles
Ubicació: Carrer Cremat, 5
Els Xixonencs és un nom de referència a Terrassa quan es parla de torrons, gelats i orxates. La botiga suma més de 130 anys d’història, i ja va per la quarta generació familiar. “El meu besavi venia amb un carretó carregat de torrons, amb tot el que hi cabia. Era com un firaire”, recorda Ramon Planelles, actual propietari i quarta generació.
Queviures Ubach
Any de fundació: 1925
Fundadors: Salvador Ubach i Joaquima Garcia
Propietaris: Glòria Farrés i Climent Palet
Ubicació: Carrer de Pitàgores, 49
Queviures Ubach forma part de la memòria quotidiana de Ca n’Aurell. L’any passat van celebrar el seu centenari i continuen mantenint vives la proximitat, el bon gènere i la confiança. Sempre s’ha venut “una mica de tot”, però abans encara era més evident: “El meu avi també venia aspirines i cordons de sabates”, explica Glòria Farrés.
La Casa de les Boines
Any de fundació: 1886
Fundador: Joan Rocabert
Propietària: Maria Casanovas i Marc Carbonell
Ubicació: Carrer de l’Església, 3
La Casa de les Boines és un d’aquells comerços que formen part del paisatge emocional de la ciutat i, a més, és l’única barreteria de Terrassa i de l’entorn més proper. El secret de durar, segons Marc Carbonell, no és cap fórmula màgica: és ofici i coherència. “Prefereixo perdre una venda que donar al client una gorra o barret que no li queda bé”, assegura.
Xurreria La Floresta
Any de fundació: 1924
Fundador: Santiago Molina i Botella
Propietari: Josep Molina
Ubicació: Plaça del Doctor Robert i Rambla d’Ègara, 205
La història documentada de la Xurreria La Floresta arrenca l’any 1924, quan Santiago Molina, besavi de l’actual propietari, decideix reinventar-se després que li tanquessin les portes del tèxtil pel seu passat anarcosindicalista. “Soc un romàntic, però això ho faig sobretot per la tradició familiar”, destaca Josep Molina.
Casa Caparrós
Any de fundació: 1933
Fundador: Antonio Caparrós
Propietari: Joan Ramon Giménez
Ubicació: Passatge de Pere Comerma, 45
Avui, Casa Caparrós és un supermercat, però els seus orígens es remunten a una època en què el negoci girava exclusivament al voltant del vi. La història comença l’any 1933, quan Antonio Caparrós, avi de l’actual propietari, obre un celler. “La manera de treballar sempre ha estat la mateixa”, assegura Juan Ramon Giménez.
Escamilla Perruquers
Any de fundació: 1946
Fundador: Antonio Escamilla
Propietaris: Manel i Francesc Escamilla
Ubicació: Carrer de Francesc Salvans, 36
Quan es va fundar aquesta perruqueria per a homes a Sant Pere, l’establiment era poc més que un quarto de reixa. Vuit dècades després, és considerada la perruqueria més antiga de Terrassa. Avui, el negoci el porten els seus fills, Manel i Francesc Escamilla, que van aprendre l’ofici al costat del pare: “Quan érem petits, ens agradava venir aquí”.
Electrònica Tort
Any de fundació: 1959
Fundador: Josep Tort
Propietari: Joan Tort
Ubicació: Rambla d’Ègara, 17-19
Josep Tort va començar fabricant ràdios i televisors, amb muntatge a domicili. Els inicis van ser difícils, en una època en què escassejaven recursos i material. “La gent no tenia res”, recorda Joan Tort, fill del fundador i actual propietari. Amb el pas dels temps, l’entrada de nous fabricants va transformar el sector, però el negoci ha continuat endavant en mans de la família.
Garden Can Torra
Any de fundació: 1948
Fundador: Cándido Torra
Propietària: Montserrat Torra
Ubicació: Carrer de Nicolau Talló, 39
Aquesta botiga ha mantingut l’activitat relacionada amb l’hort i el jardí, alhora que ha evolucionat de l’alimentació per a animals de granja a la de mascotes. Montserrat Torra, tercera generació al capdavant, diu que el sector “ha canviat bastant” i reivindica el tracte proper com a valor diferencial: “La gent vol que l’assessoris i que li diguis què ha de fer”.
Penina Grup
Any de fundació: 1969
Fundadora: Núria Penina
Propietàries: Eugènia i Lara Cruz
Ubicació: Núria Penina (c/ Font Vella, 92), Penny-Ell (c/Font Vella, 54), Basic (c/Gavatxons, 5) i La Sastreria (c/Gavatxons, 8)
Aquesta empresa familiar ha evolucionat fins a comptar amb quatre botigues a la ciutat, cadascuna amb un estil propi i propostes per a diferents públics. La segona generació ha mantingut l’aposta per la moda multimarca. “Hem de viatjar molt”, diu l’Eugènia.
Centre Dental Les Escoles
Any de fundació: 2008
Fundadora: Rosa Maria Ros
Ubicació: Carretera de Castellar, 38
“Les persones per damunt de tot” és el lema que guia aquest centre dental, que avui compta amb deu gabinets i manté un ambient familiar. La doctora Rosa Maria Ros comparteix la direcció amb els seus dos fills: l’Anna s’ocupa de l’àmbit mèdic, mentre que el Toni s’ocupa de tasques com l’administració i la comptabilitat “Tots tres ens ajudem”, explica ell.
Positivo
Any de fundació: 1996
Propietaris: Sergio Rodríguez, Ismael Rodríguez i Miquel Ortiz
Ubicació: Positivo Man (c/Font Vella, 37), Positivo Boy & Girl (Rbla. d’Ègara 120) i Positivo Man Outlet (c/Pare Llaurador, 275)
Nascut a la Rambla el 1996, el projecte dels germans Ismael i Sergio Rodríguez ha crescut fins a tenir tres botigues a Terrassa. L’expansió també ha arribat a altres municipis. Inicialment, “ens buscàvem la vida viatjant per buscar roba”, explica l’Ismael.