El Museu de Terrassa presenta gairebé 70 propostes educatives

El Museu de Terrassa presenta el nou catàleg amb l’oferta educativa per al curs escolar 2025-2026. Per a aquesta nova temporada el Museu ha preparat una oferta que inclou un total de 69 propostes amb visites, itineraris, tallers i activitats en llengua estrangera.
Aauest nou curs ve marcat per un programa educatiu orientat especialment al públic escolar, però que també inclou propostes i activitats destinades a tot aquell públic interessat en conèixer el patrimoni històric, artístic i cultural de la ciutat.
Per al nou curs 2025-2026, el Museu de Terrassa ofereix un total de 69 activitats: 29 visites, 18 itineraris, 15 tallers i 7 activitats en llengua estrangera. Un ampli programa que contempla la renovació de dues visites i la inclusió de fins a 5 noves propostes (dues visites, dos itineraris i un taller).
La llegenda del drac
Així, enguany s’ha renovat el material didàctic corresponent a les activitats "La llegenda del drac de Terrassa" i "Un castell de conte", ambdues adreçades a l’alumnat d’Educació Infantil i incloses dins l’oferta “La mainada al Museu”.
A més, i com a novetat, s’han inclòs al nou catàleg les visites:
-"L’ermita de Can Boada del Pi", relacionada amb el el Modernisme i que gira a l’entorn d’aquest edifici modernista, protegit com a bé d’interès local i recentment rehabilitat.
-"Les històries de l’arqueòloga Puig", una visita inclusiva protagonitzada per l'arqueòloga Puig i uns personatges històrics molt especials interpretats per usuaris i usuàries de Prodis o LaFACT i que s’inclou dins d’un projecte inclusiu impulsat per l’Alberg de Vallparadís, que permetrà als participants conèixer molts dels secrets amagats del conjunt monumental de la Seu d’Ègara.
Les novetats per a aquest curs també inclouen dos itineraris que giren al voltant del Modernisme i de la figura de Lluís Muncunill. Es tracta de "La carpeta d’en Muncunill" i "Passejant amb Lluís Muncunill", dues propostes que permetran als participants, apropar-se i conèixer la persona i l’obra del considerat com l’arquitecte més prolífic del patrimoni industrial i modernista i el gran llegat que el seu treball va deixar a Terrassa.
A més, el nou catàleg també contempla el taller "Un trencadís modernista", adreçat a alumnat dels cicles Mitjà i Superior d’Educació Primària, Educació Secundària, Batxillerat, Grau Mig, Grau Superior i Educació d’Adults. Es tracta d'una activitat que permetrà descobrir aquesta tècnica decorativa i elaborar un petit trencadís.
Al marge d’aquestes novetats i com ja és habitual, el Museu de Terrassa presenta un ampli ventall d’activitats adreçades als joves amb l’objectiu d’acostar el patrimoni, les tradicions i la història local al públic infantil i juvenil. Així, i sota el nom de "La mainada al Museu" enguany es recullen un total de 19 activitats entre les que destaquen propostes com "La castanyada", "La llegenda del drac de Terrassa", "El tió de Nadal", "La vella Quaresma no vol marxar!" o "Contes de princeses".
També destaquen itineraris per la ciutat com ara "La transició a Terrassa" o tallers com "Eines i foc. La prehistòria al museu", o activitats relacionades amb l’art com "Va de retrats" o "Un vitrall modernista". A més, durant el curs escolar, el Museu de Terrassa també organitza diferents activitats en llengua estrangera entre les que destaquen visites a la Casa Alegre de Sagrera, la Seu d'Ègara, el Castell Cartoixa de Vallparadís o la Torre del Palau en anglès o francès. Un nou catàleg en què el Museu de Terrassa proposa visites a espais i elements patrimonials distribuïts per tota la ciutat entre els que es troben, a més de les seccions que conformen el Museu, espais com el Teatre Principal, el Cementiri Municipal de Terrassa o l’Ajuntament, entre molts d’altres.
Increment de sessions i participants durant el curs 2024-2025
Durant el passat curs escolar, el Departament d’Educació i Acció Cultural (DEAC) del Museu de Terrassa va realitzar un total de 790 sessions que van comptar amb la participació de 18.616 persones. Aquesta xifra representa un increment del 10,33% pel que fa al nombre de sessions i d’un 12,78% pel que fa al nombre de participants respecte al curs anterior. El DEAC del Museu de Terrassa és el responsable de dissenyar, executar i programar l’oferta regular d'activitats anuals, així com ajudar a la interpretació, difusió i coneixement del Museu i del patrimoni local i comarcal i programar la dinamització de les exposicions permanents i temporals del Museu, elaborant el material didàctic necessari.