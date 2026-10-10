El nou portal de Sant Roc atrau 13 equips d’arquitectes que el volen dissenyar

El futur portal de Sant Roc ja té aspirants a dibuixar-lo. Fins a 13 equips d’arquitectes s’han presentat a la primera volta del concurs per decidir com serà la plaça que cobrirà el nou aparcament, un projecte que avança en plena polèmica pel bosc urbà que el ple va avalar al setembre sense el suport del govern. En aquesta etapa, els aspirants només han hagut d’acreditar la seva solvència i un projecte semblant fet abans, que el jurat puntuarà sobre 100. “S’ha presentat només una proposta de col·laboració al concurs, però no hi ha proposta arquitectònica”, expliquen fonts coneixedores del procés, que situen tot plegat “en una fase molt inicial”.
El jurat, presidit per Àngels Mira, directora de l’Àrea de Territori i Habitatge, i amb dos arquitectes designats pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), triarà tres finalistes, que tindran 30 dies hàbils per presentar una proposta anònima i rebran 6.000 euros cadascun. El concurs té un pressupost de 126.822 euros, 108.822 en honoraris per al guanyador, que organitzarà, per 10.989,89 euros, un procés participatiu d’un mes per explicar la proposta als veïns i incorporar-hi les aportacions abans de redactar el projecte. També en farà una maqueta i una simulació de realitat virtual.
Ombra, aigua i escenari
L’Ajuntament demana un espai acollidor i flexible, concebut com a porta d’entrada al centre històric i apte tant per al dia a dia com per acollir fires, concerts i actes de cultura popular. El document reserva una àrea de 20 per 7 metres per a un escenari a la cruïlla amb la Rambla i un lloc per a un element commemoratiu casteller, a més de mantenir les terrasses dels bars.
La nova plaça haurà de funcionar com a refugi climàtic amb ombra estacional, instal·lacions d’aigua i el reaprofitament de les aigües freàtiques, i incorporarà una font i bateries de contenidors. Serà un espai sobretot per a vianants, però obert al pas de vehicles essencials i garatges. Admet paviments diferents de la llamborda ceràmica i planteja estudiar la plantació d’arbres damunt la coberta de l’aparcament. Les fonts consultades descriuen la plaça ideal com “una plaça amb ombra amable, amb un paviment que dreni, sense vehicles”, tot i que admeten que no és una recepta aplicable a tot arreu. Les obres, xifrades en 2.080.000 euros, començaran quan s’hagi construït l’aparcament soterrat, previst entre el 2027 i el 2029.
Perfils diversos
La llista barreja despatxos barcelonins especialitzats en paisatge, com el d’Ana Coello, coautora del parc de les Glòries, o Leku Studio, de la superilla de Sant Antoni, amb un estudi de Solsona, dues cooperatives i l’arquitecta madrilenya Izaskun Chinchilla. N’hi ha dos de Terrassa, RGA Arquitectes i la cooperativa Espai Lur, autora de la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Estudi08014 va reurbanitzar el passeig del Comte d’Ègara, al centre de la ciutat.
El bosc urbà, de fons
L’aparcament, tancat des del 2019, és en licitació. El concurs ja estava convocat quan el ple va avalar el bosc refugi climàtic de BiTer. L’entitat i ERC alerten que el pàrquing no deixa prou terra per a arbres grans. El tinent d’alcalde Xavier Cardona va avançar que el procés participatiu en recolliria “una mica l’essència”, si bé un bosc no tindria cabuda en sòl urbanitzat.
Qui són els aspirants en aquesta fase?
Espai Lur va transformar la plaça de Mossèn Jacint Verdaguer. Estudi08014 és de Barcelona. Bennasar & Dindareanu és l’estudi d’Isabel Bennasar, premi Rosa Barba de paisatge. Roselló-Sangenís, de Barcelona, és especialista en espai públic. Feu i Godoy, de Solsona, treballa en nuclis històrics. Leku Studio i Ana Coello són a Barcelona. RGA Arquitectes va projectar la nova seu dels col·legis d’arquitectes i aparelladors, a la Rasa. Pere Buil és soci de Vora a Barcelona i Lisboa. Izaskun Chinchilla és arquitecta i professora a Madrid i Londres. L’UTE Urbimec-UPLab uneix una enginyeria de Sant Celoni i el guanyador d’una plaça de la superilla barcelonina. JPAM, del 22@, prové del despatx de Manuel de Solà-Morales. AR47 és una cooperativa barcelonina.