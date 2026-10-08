Sant Pere Nord estrena el parc de la República, que tant ha esperat: “No és només un parc”

Els veïns de Sant Pere Nord estrenaran el parc de la República amb dues jornades de festa, el dissabte 17 i el diumenge 18 d’octubre, organitzades per l’Associació de Veïns amb entitats i equipaments del barri. Amb les eleccions generals del 29 de novembre convocades, la llei electoral impedeix que l’Ajuntament l’inauguri, i l’obertura quedarà en mans del veïnat.
“Estem molt contents”, ha dit aquest dijous el president veïnal, Emiliano Martínez, en la presentació. Ha recordat que Sant Pere Nord és un dels barris més densament poblats de la ciutat. “Era un barri que no tenia espai. Té tres places, però res més”, ha resumit. Els veïns, ha afegit, hi han treballat “des de fa diverses dècades, en una lluita social i veïnal”. El nou espai, ha remarcat, “no és només un parc, és un parc d’equipaments i és de tots i totes”, perquè l’escola bressol, l’institut escola Feixes, el casal d’avis i la biblioteca hi donen directament. S’ha pensat com el segon pulmó verd de la ciutat. Fins i tot fa uns dies un veí hi va veure un blauet.
Els organitzadors, que han agraït la implicació de totes les entitats del barri, han presentat l’espai com “el parc de tots i de totes”. La festa arrencarà dissabte 17 a les 10 hores amb una xocolatada i seguirà amb tallers infantils, música i tennis de taula. A les 20 hores, els Diables de Sant Pere Nord i colles convidades faran un correfoc. Diumenge 18, a partir de les 9 hores, hi haurà petanca i, a les 11 hores, la XVII Festa de la Tardor Manxega, amb degustació de migas. Un castell de focs serà el colofó. Quatre rutes guiades, a les 10.30 i a les 17 hores de tots dos dies, explicaran com s’ha construït el parc i quins arbres hi ha.
El parc, entre l’avinguda de Béjar i la rambla de Francesc Macià, ocupa uns 35.000 metres quadrats. Segons els organitzadors, s’hi han plantat més de 500 arbres d’espècies autòctones i els paviments drenants i una bassa de pluvials permeten aprofitar l’aigua de pluja. Inclou jocs inclusius, zones esportives i el traçat recuperat del camí de la Mina. El disseny, de l’equip Feu’Godoy, es va fer amb participació ciutadana, i la inversió global del projecte és de prop de 7 milions d’euros.