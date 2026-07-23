El parc natural de Sant Llorenç instal·la un sistema de sensors en temps real per avaluar la salut del bosc davant el canvi climàtic

El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac fa un pas endavant en la gestió i la protecció del seu patrimoni natural amb la posada en marxa d'un nou sistema tecnològic de monitorització en temps real. La instal·lació, situada a la seu de la Mata (Mura), permetrà analitzar de manera immediata i contínua l'evolució de la vegetació i la resposta dels boscos mediterranis davant els efectes del canvi climàtic, com les onades de calor o la sequera recurrent.
Aquesta actuació s'emmarca en el projecte ECO-FUN, liderat pel Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF). La iniciativa utilitza la tecnologia IoT (Internet de les Coses) per desplegar una xarxa de sensors automatitzats que mesuren variables clau de l'ecosistema i la seva interacció amb el microclima local.
Una infraestructura existent per minimitzar l'impacte ambiental
Per a la posada en funcionament del sistema s'ha instal·lat un "gateway" (un centre de recepció i transmissió de dades) a la torre de l'estació meteorològica oficial del Parc. Aprofitar aquesta infraestructura ja existent ha permès optimitzar el muntatge i evitar noves intervencions o impactes a l'espai protegit. L'actuació ha comptat amb el suport tècnic de Meteoguilleries i de l'empresa DRONE51.
Gràcies a aquesta xarxa, els equips científics poden recollir dades constants sobre la temperatura, la humitat, l'estat del sòl i diversos paràmetres fisiològics dels arbres. L'objectiu principal és avaluar com reacciona la massa forestal a situacions d'estrès extrem i identificar a temps els punts crítics o límits de resistència de l'ecosistema.
Alerta primerenca davant situacions de risc
Més enllà del seguiment científic, el projecte busca consolidar-se com un sistema d'alerta primerenca. Aquesta eina permetrà detectar de forma precoç situacions de vulnerabilitat o risc als boscos del massís, oferint una informació de gran valor per a la presa de decisions en la gestió del parc natural en un context de transformació ambiental accelerada.