Terrassa rebrà prop de 79.000 euros de la Diputació per reforçar els sistemes de videoprotecció

L'Ajuntament de Terrassa disposa d'una preassignació de 78.871,96 euros del nou Programa específic de videoprotecció impulsat per la Diputació de Barcelona per reforçar la protecció de l'espai públic i la seguretat viària. El consistori haurà de formalitzar la sol·licitud abans del 30 de setembre, termini fixat per acceptar els fons i definir les actuacions que es finançaran.
Segons ha confirmat l'Ajuntament, els serveis de Policia Municipal i Mobilitat estudiaran ara quins projectes es presentaran per optar a aquest finançament. De moment, el consistori no concreta si els recursos es destinaran a la instal·lació de noves càmeres, a la renovació de sistemes existents o a altres actuacions vinculades a la videoprotecció.
El programa, aprovat aquesta setmana pel govern de la Diputació de Barcelona, està dotat amb 2 milions d'euros i s'adreça als 134 municipis de la demarcació que disposen de policia local. L'objectiu és facilitar la planificació, implantació i gestió de sistemes de captació d'imatges per millorar la seguretat del trànsit, protegir espais i equipaments municipals, prevenir i analitzar incidències i donar suport a l'actuació dels cossos de seguretat. Els ajuts es divideixen en dues línies. La primera finança els estudis d'enginyeria i el lloguer de sistemes de videoprotecció, mentre que la segona cobreix el subministrament i la instal·lació dels punts de captació d'imatges, així com l'obra civil necessària.
Una part important del programa se centra en els dispositius destinats al control i la disciplina del trànsit, que permeten obtenir informació sobre la mobilitat, detectar incidències a la xarxa viària i millorar la resposta dels serveis municipals. També es podran finançar càmeres de seguretat ciutadana i equips mòbils per a esdeveniments puntuals, sempre d'acord amb les autoritzacions i requisits previstos per la normativa vigent.
La Diputació ha establert que cada municipi rebi una assignació mínima de 4.000 euros i que la resta dels recursos es distribueixi en funció de la població, la superfície urbana cadastral i el nombre d'entitats singulars de població. El finançament es pagarà de manera anticipada i cobrirà actuacions que es podran executar entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2027.
La implantació dels sistemes haurà de complir la normativa de protecció de dades i les garanties per a la ciutadania. A més, la Diputació recomana que els nous dispositius siguin compatibles amb els estàndards d'interoperabilitat de la Generalitat, especialment amb el sistema LECTIO, que facilita la integració dels lectors automàtics de matrícules i l'intercanvi d'informació entre els diferents cossos policials.