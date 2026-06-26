VÍDEO | La parella de Terrassa que s'ha fet viral al xou de Quim Masferrer: “Quin culet més ‘respingón’”

L'enginy i la improvisació de Quim Masferrer han tornat a connectar amb el públic, aquest cop traslladant una història de la nostra ciutat dalt de l'escenari. En una de les seves últimes funcions al Teatre Borràs de Barcelona, el popular comunicador de la Selva va topar-se a la platea amb en Xavier i la Sandra, una parella de Terrassa que va acabar robant el protagonisme de la nit.
Tots dos van explicar que es van conèixer a la feina, com a empleats d'una empresa de productes químics ubicada a Terrassa. La situació va deslligar les rialles del públic quan en Xavier va confessar que, tot i tenir la norma de "a la feina no pots fer segons què", no es va poder resistir als encants de la Sandra: "El que passa és que allò que vas mirant i dius quin culet més ‘respingón’", va admetre espontàniament. A les xarxes socials, Masferrer va publicant vídeos amb petits moments memorables, el de la parella egarenca ja acumula més de 200.000 visualitzacions.
"Ella els ulls... i ell el culet"
Davant d'una Sandra enrojolada i amb ganes de fondre's, Masferrer va saber estirar el fil amb la seva habilitat habitual. Després d'aconseguir que en Xavier detallés com va començar el festeig a base de "missatgets i ullets", l'actor va demanar la versió d'ella. La Sandra va confirmar la història, però quan li van preguntar què li havia vist a en Xavi, va respondre un clàssic: "Els ulls".
La rèplica de Masferrer va cloure el gag en safata:
"Com som, eh? Ella li va veure els ulls… i ell el culet ‘respingón’".
L'estira-i-arronsa sobre si el primer petó va fer-se o no en l'entorn laboral va arrodonir un dels moments més icònics de la vetllada, un fragment que el mateix Masferrer ha compartit a les seves xarxes socials i que ja acumula milers de reproduccions.
Un èxit de masses que fa parada al Vallès
Aquest tipus de complicitat imprevista és el gran motor de "Bona gent", la proposta teatral on l'espectador es converteix en el fil conductor absolut. L'actor (Sant Feliu de Buixalleu, 1971) hi replica el caliu humà que el va fer triomfar a El foraster de TV3, però amb el mèrit de la improvisació total en directe.
La gira, que ja ha passat per Terrassa amb un èxit rotund, ha superat de llarg la barrera dels 400.000 espectadors a tot Catalunya. Per als egarencs que es van quedar amb ganes de veure'l o que vulguin repetir, la següent oportunitat queda a tocar de casa: l'espectacle s'instal·la a Sabadell aquest mateix divendres.