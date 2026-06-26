Més recursos de neteja, recollida selectiva i seguretat per afrontar la Festa Major de Terrassa

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa un dispositiu especial de seguretat i neteja viària amb motiu de la celebració de la Festa Major, que tindrà lloc entre el divendres 3 i el dimecres 8 de juliol. El pla institucional té com a objectiu principal garantir la convivència ciutadana, el civisme i el correcte desenvolupament de les activitats en els espais públics que concentren una major afluència de persones.
Increment del servei de neteja i recollida de residus
L’empresa municipal Eco-Equip incrementarà la seva presència a les zones d'oci i actes de la festa amb un servei específic integrat per 42 operaris, xifra que representa un augment del 20% respecte a l'any passat. Les tasques de manteniment es complementaran durant les tardes: entre les 14.00 i les 17.00 hores es farà un repàs de les zones més transitades amb sis operaris, i a partir de les 19.00 hores un equip de tres professionals procedirà al buidat de papereres a les àrees crítiques.
Els treballs combinaran mètodes mecànics —mitjançant l'ús d'escombradores— i manuals, que inclouen escombres i bufadores. Un cop finalitzades les activitats massives, s'aplicarà aigua freàtica i baldeig a pressió en els carrers principals.
Així mateix, el consistori ha augmentat un 66% els punts de recollida selectiva en espais multitudinaris respecte a l'edició anterior. En total, s'instal·laran 10 illes de contenidors per a totes les fraccions de residus a la plaça Vella, la plaça Nova, el parc dels Catalans, la carpa del parc de Vallparadís, el Vapor Gran i la plaça Didó.
El tinent d’alcalde i regidor de Neteja i Residus, Xavier Cardona, ha emmarcat aquest reforç dins del «compromís de l’equip de govern amb la millora contínua del servei» i ha apel·lat a la "corresponsabilitat amb la ciutadania en termes de civisme i respecte amb l’espai de tots".
Dispositiu policial i prevenció de delictes
Paral·lelament, la Policia Municipal desplegarà un operatiu especial centrat en el patrullatge de proximitat i permanent als eixos de la festa, amb una atenció destacada als concerts programats en els cinc escenaris principals de la ciutat.
Les línies d'actuació policial previstes per a les jornades festives inclouen:
Prevenció de furts: Controls específics per evitar el robatori de carteres i telèfons mòbils, especialment durant les hores de tancament dels espais lúdics.
Regulació del trànsit: Presència de dotacions en punts sensibles per evitar congestions viàries i garantir la fluïdesa del transport públic, sobretot a l'entorn dels carrers d'Arquimedes i Galileu i de l'avinguda d'Àngel Sallent.
Seguretat ciutadana: Prevenció i atenció davant de possibles situacions de violència sexual o LGTBI-fòbica.
Seguretat viària: Realització de controls estàtics d’alcoholèmia i detecció de substàncies estupefaents.
Atenció a la infància i polseres identificatives
Dins del paquet de mesures de seguretat, s'ha fixat el punt d'atenció per a infants perduts a l'atri de l'Ajuntament (Cos de guàrdia de la Policia Municipal), situat al Raval de Montserrat.
Per prevenció, les famílies ja poden recollir de manera gratuïta braçalets identificatius de color taronja fluorescent per inscriure-hi el nom de l'infant i un telèfon de contacte. Aquestes polseres es distribueixen a la Casa Soler i Palet (carrer de la Font Vella, 28) i també estaran disponibles a l'espai de la Festa Major Familiar, ubicat al parc de Vallparadís.