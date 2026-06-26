Guia de mobilitat per a la Festa Major de Terrassa: talls de trànsit i serveis especials de transport

Terrassa viurà restriccions de trànsit i canvis en el transport públic per la Festa MajorTerrassa es prepara per a la celebració de la seva Festa Major, que tindrà lloc del 3 al 8 de juliol en 18 espais principals de la ciutat. Amb l'objectiu de garantir el desenvolupament dels actes i la seguretat dels assistents, l'Ajuntament de Terrassa ha dissenyat un dispositiu especial de mobilitat que comportarà talls de trànsit, desviaments en el transport urbà i modificacions en els serveis de taxi i aparcaments des de la nit de dilluns vinent, 29 de juny, a les 23.30 hores, fins al dimecres 8 de juliol a mitjanit.
Principals talls de circulació i afectacions al vehicle privat
L’artèria principal de la ciutat, la Rambla d’Ègara, romandrà tallada en ambdós sentits de la marxa des de les 23.30 hores del dilluns 29 de juny fins a les 5 hores del dimarts 7 de juliol. Així mateix, el carrer d’Arquimedes estarà tallat per obres en el tram comprès entre la plaça del Progrés i el carrer del Doctor Ullés.
D'altra herba, el dimecres 8 de juliol, de 22 a 23.59 hores, es tancaran al trànsit la cruïlla de les avingudes de Josep Tarradellas i de l’Abat Marcet, així com la ronda de Ponent, amb motiu de l’encesa del castell de focs. Les autoritats municipals recomanen evitar la circulació amb vehicle privat pels entorns de l'espectacle pirotècnic durant aquesta franja horària.
Els aparcaments de la ciutat també registraran restriccions puntuals d'entrada i sortida coincidint amb les activitats programades, i alguns itineraris d’accés habituals es veuran modificats. Com a mesura complementària, l’aparcament FàcilPk del carrer de Sant Leopold oferirà una tarifa plana especial per al cap de setmana de Festa Major de 5 euros per a tot el dia o de 3 euros per a quatre hores.
Modificacions en l'autobús urbà i serveis nocturns
Del dimarts 30 de juny al dilluns 6 de juliol, totes les línies d’autobusos urbans operats per TMESA modificaran el seu recorregut habitual per desviar-se pel carrer de Galileu, la carretera de Martorell, l’avinguda d’Àngel Sallent i el passeig del Vint-i-dos de juliol. S’habilitaran parades provisionals en aquests eixos viaris per suplir les estacions afectades.
Pel que fa als serveis especials, les línies L2, L3, L4, L5 i L8 allargaran el seu funcionament fins a les 3 hores de la matinada les nits de divendres, dissabte i diumenge de Festa Major. Durant aquestes mateixes nits, el Bus de Nit circularà de manera ininterrompuda fins a l'enllaç amb els serveis diürns de l'endemà.
Dimecres 8 de juliol, a partir de les 22 hores, el castell de focs obligarà a desviar les línies L4, L5, L8 i L9 per la carretera de Rellinars i el passeig del Vint-i-dos de juliol, quedant anul·lades les parades d’Eugeni d’Ors, plaça de Lluís Companys i Emperadriu Eugènia. Un cop finalitzat el castell de focs i el tradicional rom cremat (ja la matinada del dijous 9 de juliol), s'activarà un servei especial de les línies L2, L3, L4, L5, L8 i L9 amb sortida des de les parades de la plaça de Lluís Companys per facilitar el retorn dels ciutadans.
En tots els serveis nocturns, TMESA aplicarà el sistema de parades intermèdies a demanda per a dones, menors de 16 anys, gent gran i persones amb discapacitat. Aquestes baixades es faran exclusivament per la porta davantera i en punts on el conductor determini que es compleixen les condicions de seguretat.
Taxis, FGC i accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda
El servei de taxi també patirà variacions: la parada de la Rambla d’Ègara es traslladarà temporalment al carrer de Columel·la des de la nit del 29 de juny fins al dilluns 6 de juliol. Els serveis de la línia L18 Flex es redirigiran igualment a aquest punt o a la parada de Ricard Camí en direcció nord.
Pel que fa al transport ferroviari, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) reforçarà la línia S1 (Terrassa Nacions Unides - Barcelona Plaça de Catalunya) les nits del 3, 4 i 5 de juliol, oferint un tren per hora i sentit durant tota la matinada fins a l'inici del servei de matí.
Finalment, per a les persones amb mobilitat reduïda i targeta d’aparcament autoritzada, es permetrà l'estacionament gratuït a la zona blava sense necessitat de treure tiquet, a més de l'ús de les reserves de les quals disposen els aparcaments públics. De forma addicional, s’habilitaran tres noves zones d’aparcament reservat als carrers de la Indústria, de Vallhonrat i de l’Infant Martí.