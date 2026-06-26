L’estratègia de Terrassa contra el "botellot" a la Festa Major: avisos de multa de 3.000 euros als comerços que venguin alcohol a la nit

L'Ajuntament de Terrassa ha posat el focus sobre la nit i el consum d'alcohol al carrer en un dels moments més crítics de l'any per a la gestió de l'espai públic. El consistori ha culminat aquest divendres, 26 de juny, una intensa campanya informativa i de sensibilització que ha arribat a un total de 85 establiments comercials de la ciutat. L'objectiu de l'ofensiva és tallar d'arrel la venda de begudes alcohòliques a altes hores de la nit, precisament a les portes de la celebració de la Festa Major i coincidint amb el post-Sant Joan, una època on l'oci nocturn es multiplica.
L'acció, batejada sota el paraigua de la campanya municipal "Cuidem de nit", pretenia recordar de manera contundent el compliment estricte de la nova Ordenança de Bases de Convivència Democràtica de Terrassa, aprovada el passat mes de març de 2026. Aquesta normativa estableix la prohibició total de vendre qualsevol mena d'alcohol entre les 22 hores de la nit i les 8 hores del matí de l'endemà en els comerços minoristes. Les conseqüències per als locals que se saltin aquest veto no són menors: la normativa local preveu sancions econòmiques que poden enfilar-se fins als 3.000 euros.
Un front comú per un oci segur
Durant l'última setmana, un equip format per dues persones vinculades als plans d’ocupació del Servei de Comerç ha recorregut els carrers del municipi visitant els locals vulnerables o susceptibles de realitzar aquestes vendes. Els informadors han distribuït material gràfic i explicatiu i han resolt els dubtes dels botiguers per garantir que cap d'ells al·legui desconeixement de la llei davant d'una possible inspecció policial durant els dies de la setmana gran terrassenca.
Des de la Regidoria de Salut s'insisteix que, més enllà de la pressió punitiva i l'amenaça de les multes, el fons de la qüestió és de salut pública i convivència ciutadana. El consistori busca la implicació directa dels botiguers com a agents actius de prevenció, especialment per blindar i protegir el col·lectiu dels menors d'edat i els joves dels riscos derivats del consum abusiu a la via pública.