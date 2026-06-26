Tanca la popular botiga Què vols regalar després de 19 anys a Ca n'Aurell: "S'ha complert una etapa"

Després de gairebé dues dècades formant part del teixit comercial de Ca n'Aurell, la botiga de regals "Què vols regalar" es prepara per abaixar la persiana definitivament. L'establiment, situat a l'avinguda d'Àngel Sallent, va anunciar fa una setmana el seu comiat a través de les xarxes socials, on també informava de l'inici d'una liquidació total amb descomptes de fins al 50% en tots els productes. La decisió posa punt final a una etapa de 19 anys marcada pel tracte personalitzat i la fidelitat d'una clientela que, segons explica la propietària, Olga Perelló, ha estat el gran motor del negoci. "S'ha complert una etapa. Per circumstàncies nostres, malauradament hem de tancar, hem d'abaixar la persiana. Estem molt agraïts a la nostra clientela", afirma.
La notícia ha generat nombroses mostres d'afecte entre els clients habituals. Molts han entrat a la botiga aquests dies per acomiadar-se i expressar la seva tristesa pel tancament. "Tenim una clientela molt fidel, que fins i tot ara ens venen i els sap molt greu que tanquem. Com que fem molt producte personalitzat, ens diuen: 'Ara on ens ho faran tan ràpid?'", explica Perelló. La rapidesa en l'elaboració de regals personalitzats havia esdevingut un dels trets distintius de "Què vols regalar". "Ens demanaven una tassa personalitzada i al cap d'una hora ja la tenien. A més, els fèiem el disseny. Era una relació molt propera", recorda.
Però més enllà dels productes, la propietària destaca que l'essència del negoci sempre ha estat el tracte humà. "Som una botiga de barri, molt pendent del nostre client, que el mimem molt i el tractem molt bé. Ens fa molta pena, evidentment, però de vegades cal mirar endavant."
Un negoci familiar
La història de Què vols regalar està estretament lligada a la família d'Olga Perelló. L'establiment va obrir les portes impulsat per la seva mare, que havia dedicat bona part de la seva vida al comerç. "Era una botiga que vam obrir per la meva mare. Ella sempre havia estat botiguera. Des de molt jove es dedicava a vendre sabates i li agradava molt estar en contacte amb el client", explica. Amb la seva jubilació, va ser l'Olga qui va agafar el relleu, i més endavant també s'hi va incorporar el seu fill. "Els tres hem continuat amb el mateix tarannà. Sempre hem primat els nostres clients i hem intentat ajudar-los. Si algú venia buscant un regal i necessitava una hora per decidir-se, no l'hem tingut cinc minuts. Li anàvem ensenyant opcions, parlant amb ell i suggerint idees. Sempre ens ha agradat tractar bé el client."
Malgrat la tristesa que acompanya el comiat, Perelló prefereix quedar-se amb el record dels anys viscuts. "Hem passat èpoques molt bones aquí, també a nivell econòmic. Sobretot, ens quedem amb una clientela molt maca, que sempre ens ha recolzat. Només podem donar-los les gràcies."