El Xavi’s Frankfurt de Terrassa, subcampió del Concurs de Tiratge d’Estrella Damm

El bar
Xavi’s Frankfurt, situat al carrer del Cementiri Vel, al centre de Terrassa, s'ha classificat en segona posició a la quarta edició del Concurs de Tiratge d’Estrella Damm. El seu responsable, Xavier Jiménez, ha aconseguit el subcampionat en una competició que s'ha celebrat aquest dimarts al matí al Gastronomic Forum Barcelona 2026 i que ha reunit 16 finalistes d’arreu de Catalunya. El reconeixement ha comportat un premi de 1.000 euros.
El primer lloc ha estat per al
bar Manel & Naiara, de Sant Feliu de Llobregat, regentat per Manel López, que ha estat premiat amb 2.000 euros. La tercera posició ha recaigut en Un Punt Nou, de Sant Joan de Vilatorrada, amb José Roldán, mentre que Eric González, de l’ Hotel Celimar, ha estat quart. Tots dos han rebut 250 euros.
La convocatòria d'enguany ha comptat amb la participació de
més de 470 establiments de Catalunya. Per optar a una plaça a la final, els establiments havien de presentar un vídeo en què mostressin la seva manera de servir una cervesa.
El certamen volia posar en valor la feina dels professionals de l’hostaleria i promoure el bon tiratge de cervesa. En la valoració, s'ha tingut en compte aspectes com l’obertura de l’aixeta, la inclinació de la copa i el control de la pressió, així com l’esbandida del got, la presència de bombolles i la presentació final de la canya.
El jurat ha estat format per professionals de Damm i del món gastronòmic i de la comunicació, entre els quals hi havia la mestra cervesera
Karen Peiró i la periodista Rosa Rodon. L’acte ha estat conduït pel presentador Quim Masferrer.
Quim Masferrer, presentant la jornada