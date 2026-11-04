Els residents d’infermeria del Vallès comparteixen experiències en recerca a MútuaTerrassa

L’Edifici Docent de MútuaTerrassa acollirà aquest divendres, 6 de novembre, la tercera Jornada de Residents d’Infermeria del Vallès Oriental i Occidental, una trobada que reunirà professionals en formació de diferents centres sanitaris de les dues comarques. La iniciativa, organitzada per les Unitats Docents d’Especialitats d’Infermeria del Vallès Occidental, vol fomentar l’intercanvi de coneixements i posar en valor el paper de la recerca en la millora de la pràctica clínica.
Sota el lema “De l’evidència a la innovació: d’on venim, cap a on anem?”, la jornada tindrà la recerca infermera com a eix central. L’objectiu és oferir als residents un espai de trobada per actualitzar competències transversals, compartir experiències i reflexionar sobre com els avenços científics poden traslladar-se a l’atenció quotidiana als pacients.
La programació començarà a les 9 hores amb una conferència inaugural sobre què significa fer recerca, a càrrec de la doctora Rosa M. Garcia Sierra, tècnica de suport a la recerca de la Regió Metropolitana Nord del CatSalut, coordinadora del Grup de Recerca Multidisciplinari en Salut i Societat de l’IDIAP Jordi Gol i professora associada del Departament d’Infermeria de la UAB.
Tot seguit, la doctora Gemma López, supervisora de la Sala de Parts i coordinadora general de la Comissió de Recerca Infermera i del grup de recerca infermera de MútuaTerrassa, moderarà una taula d’experts amb tres ponències. Hi participaran el doctor Miguel Ángel Díaz Herrera, infermer especialista en Infermeria Familiar i Comunitària i doctor en ciències de la salut; la doctora Paola Galbany, infermera, antropòloga i professora de la UB, i la doctora Susana Santos Ruiz, cap de l’àrea de Desenvolupament Competencial i Model Infermer de la Corporació Parc Taulí i professora de la UAB.
La intervenció de Santos Ruiz abordarà l’Associació Nacional de Directius Malalts i el projecte “Nursing Research Challenge”. Abans de la pausa per al cafè, els assistents també participaran en una activitat de gamificació mitjançant una plataforma de qüestionaris interactius.
Una dotzena de treballs dels residents
La jornada continuarà amb dues taules d’exposicions en què es presentaran una dotzena de treballs elaborats pels residents. La primera estarà moderada per Eva Artieda, llevadora del Consorci Sanitari de Terrassa, mentre que la segona anirà a càrrec de Sandra Bernal, coordinadora de l’UCI pediàtrica neonatal i de la Sala de Parts de l’Hospital General de Catalunya.
La ponència de cloenda plantejarà una de les qüestions que travessen el desenvolupament de la professió: “És possible compaginar l’assistència amb la recerca?”. La intervenció serà a càrrec de Núria Alonso-Carril, doctoranda i infermera del servei d’Endocrinologia i Nutrició de l’Hospital Universitari MútuaTerrassa. L’acte finalitzarà amb l’entrega de diplomes als participants.
La trobada s’ha consolidat com una cita anual itinerant entre els diferents centres hospitalaris del Vallès. A més de promoure la recerca, vol afavorir el coneixement mutu entre professionals de les diverses especialitats infermeres i generar un espai compartit d’aprenentatge i reflexió.