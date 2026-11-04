Una fuita de gasoil col·lapsa la rotonda del Doré

Una fuita de gasoil ha provocat afectacions a la circulació aquest dimecres a l'entorn de la plaça del Doré. Segons han explicat testimonis visuals, l'incident ha mobilitzat diversos efectius policials, que han restringit parcialment el trànsit a la zona mentre s'hi duien a terme les tasques per contenir el vessament i netejar la calçada.
La incidència ha afectat especialment la rambleta del Pare Alegre i la carretera de Martorell, amb dificultats per circular a l'entorn de la rotonda del Doré. En concret, els testimonis han apuntat que no es permetia el pas de vehicles des de la carretera de Martorell en direcció a la carretera de Montcada.
Per tal d'absorbir el combustible vessat i evitar possibles riscos per als vehicles, els efectius que han intervingut en l'incident han escampat sepiolita sobre el paviment. Segons les mateixes fonts, però, ha estat necessari disposar de més material absorbent per completar aquesta primera actuació.
Un cop controlat el vessament, està prevista la intervenció d'Eco-Equip, que s'encarregarà de les tasques de neteja de la via. Mentrestant, diversos agents policials romanien a l'entorn de la plaça del Doré regulant el trànsit i controlant les restriccions de circulació.
Es preveu que en els propers minuts la circulació quedi reestablerta.