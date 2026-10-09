El PSC proposa Rosa Sanz per a les generals: “Terrassa i el Vallès Occidental han de tenir una veu forta a Madrid”

El PSC de Terrassa ha proposat aquest divendres Rosa Sanz per a la candidatura socialista a les eleccions generals del 29 de novembre. L’executiva local va presentar el seu nom en una assemblea extraordinària, juntament amb els de Paco Aranda, primer secretari del PSC del Vallès Occidental, i Jordi Hereu, ministre d’Indústria i Turisme.
Sanz, llicenciada en Dret, és coordinadora de l’Àrea d’Urbanisme, Habitatge i Regeneració Urbana de la Diputació de Barcelona. Va entrar a l’Ajuntament de Terrassa el 1988 com a lletrada d’Urbanisme i hi va dirigir, entre altres, el Gabinet d’Alcaldia.
Adrián Sánchez, primer secretari del PSC de Terrassa, va explicar que la diputada terrassenca Alba Soldevilla no repetirà a les llistes per motius professionals. Soldevilla va agrair la confiança rebuda durant la legislatura i l’acompanyament d’Aranda al Congrés. Aranda, diputat fins a la dissolució de les Corts, va defensar que “Terrassa i el Vallès Occidental han de tenir una veu forta a Madrid”.
La Joventut Socialista va proposar Pere Almagro, secretari d’Innovació, Ciència i Desenvolupament de les Joventuts Socialistes d’Espanya. A la trobada, Javi García, candidat socialista a l’alcaldia, va presentar l’informe polític local pensant en les municipals de maig de 2027.