El PSC del Vallès Occidental tracta la problemàtica de les notícies falses amb diverses ponències

La federació del PSC del Vallès Occidental ha dut a terme aquest divendres i dissabte unes jornades formatives sobre les "fake news". Amb el títol "Combatent la postveritat. El nou desafiament de la democràcia del segle XXI", aquests actes han estat els primers de l'Escola Formativa de la secció comarcal del partit que s'han efectuat a Cerdanyola del Vallès i que, segons l'organització política, han aconseguit fer ple d'assistència.
En les ponències s'han tractat la temàtica de la introducció dels discursos d'odi al relat públic i quin paper hi juguen tan els moviments i partits d'extrema dreta com les xarxes socials, que tendeixen a aprofitar-se dels algoritmes per fer els continguts d'odi virals.
També s'ha parlat de quina ha de ser la resposta des de les posicions a l'esquerra de l'espectre polític davant l'auge de les forces ultradretanes. En aquest sentit s'ha pronunciat la regidora de l'Ajuntament de Terrassa i diputada al Parlament de Catalunya, Eva Candela, la qual ha assegurat que el que cal fer amb aquest tipus d'organitzacions polítiques és fer un "cordó sanitari". "No els normalitzem i no entrem en els seus marcs", ha demanat Candela.
Per últim, les jornades han abordat la permeabilitat del relat d'extrema dreta entre les classes treballadores. "Quan hi ha una extrema dreta que assenyala diferents treballadors, sigui pel seu origen, color o el barri on visquin, el que volen és dividir-nos i enfortir els privilegis de qui més poder té en aquest país", ha assenyalat el secretari de Treball i Transició Justa socialsita, Pol Gibert.