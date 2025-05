El PSC demana al govern local complir els compromisos amb el Gremi d’Instal·ladors

El Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) de Terrassa ha instat el govern municipal a complir els compromisos adquirits amb el Gremi d'Instal·ladors de Terrassa i Comarca (Greintec). En concret, reclamen la cessió d'un espai municipal per a la formació i reciclatge professional dels agremiats, un acord que, segons el PSC, encara no s'ha materialitzat després de vuit anys de col·laboració.

Durant una reunió amb el grup socialista, Greintec va expressar que la manca de signatura del conveni es deu a "l'incompliment" per part de l'Ajuntament, fet que "dificulta la consolidació dels empresaris d'aquest sector, la seva expansió i la incorporació de persones en atur en aquest mercat laboral". El regidor socialista Javier García va preguntar sobre aquest retard en l'últim ple municipal, obtenint com a resposta que les negociacions amb Greintec continuen, però sense un calendari definit.

El PSC lamenta que aquest incompliment afecti el Programa Instal·ladors Solidaris, que ofereix serveis bàsics com llum, aigua i gas a preus reduïts per a famílies vulnerables. García ha expressat la seva preocupació perquè aquesta situació pugui perjudicar "tant les famílies beneficiàries com la pròpia hisenda municipal", i ha demanat celeritat en la resolució del conflicte, destacant la tasca social de Greintec "en benefici de la ciutat".

Tot i que el govern municipal ha assegurat que, mentre no se signi el conveni, es garantiran els serveis a les famílies vulnerables, el PSC alerta que tant aquestes famílies com l’Ajuntament estan perdent l’estalvi econòmic que suposava l’acord. Segons els socialistes, algunes de les intervencions professionals solidàries representaven un estalvi del 30%, i d’altres, fins i tot del 100%, tant si les assumia el consistori com si ho feien les famílies afectades.

“No pot ser que si l’alcalde arriba a un acord amb una entitat després es faci enrere. És una pràctica molt habitual en el senyor Ballart. Una vegada més, la ciutadania acaba pagant els seus incompliments”, ha lamentat Javier García.

García ha volgut posar en valor “la gran tasca social” que desenvolupa Greintec i, per aquest motiu, els socialistes han agraït els serveis que l’entitat presta a la ciutat i han expressat el seu suport a la demanda de disposar d’un espai municipal per a formació. Segons el PSC, aquest equipament es podria convertir en un centre d’impuls empresarial i generació de llocs de treball. Per això, reclamen al govern local que acceleri els tràmits i faci efectiva la signatura del conveni com més aviat millor.