El Museu de Terrassa s'adhereix a les Jornades Europees de Patrimoni amb activitats gratuïtes i portes obertes

El Museu de Terrassa s'ha sumat un any més a la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni, una iniciativa promoguda pel Consell d'Europa i la Comissió Europea que a Catalunya coordina l'Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Amb motiu d'aquesta cita, la ciutat acollirà entre el 9 i l'11 d’octubre un conjunt de propostes gratuïtes que inclouen jornades de portes obertes, visites guiades, recorreguts nocturns i activitats de caràcter familiar.
En aquesta edició, la programació posa un èmfasi especial en el 30è aniversari de la presentació de les troballes arqueològiques i paleontològiques de Vallparadís. Per aquest motiu, part del calendari s'ha centrat a divulgar la prehistòria local. Entre les activitats previstes hi ha la proposta infantil "En Genís, l'hipopòtam prehistòric de Vallparadís" (divendres 9 d'octubre a les 17.30 hores) i l'itinerari "Terrassa fa un milió d'anys" (diumenge 11 d'octubre a les 11 hores), que inclou una visita als jaciments de Cal Guardiola i Vallparadís Estació i al Castell Cartoixa.
La cultura i la història local es completaran amb una visita nocturna i sensorial a la Seu d'Ègara el divendres 9 (a partir de les 20.30 hores), centrada en el període visigòtic del bisbe Nebridi (cap al 540 dC), i amb recorreguts guiats en català i castellà dissabte 10 al mateix conjunt monumental.
Jornades de portes obertes
Paral·lelament a la programació d'itineraris i tallers, tres de les seus principals del Museu de Terrassa oferiran accés lliure i gratuït durant tot el cap de setmana:
Casa Alegre de Sagrera, Castell Cartoixa de Vallparadís i Seu d’Ègara: divendres 9 i dissabte 10 d'octubre (de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores) i diumenge 11 d'octubre (d'11 a 14 hores).
Totes les activitats tenen accés lliure o requereixen inscripció segons l'aforament de cada espai municipal.