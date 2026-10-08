El servei de Ginecologia i Obstetrícia del CST, finalista als Premis BSH per l’atenció al part

El Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Sanitari de Terrassa (CST) ha estat finalista als 8ns Premis BSH (Best Spanish Hospital Awards) en la categoria de processos maternoinfantils, dins del grup d’hospitals públics generals i de referència. El reconeixement es va lliurar dimecres en un acte celebrat a Madrid i el van recollir la cap del servei, la doctora Àngels Vives, i la responsable de Control de Gestió Assistencial, Olga Parramon.
Els Premis BSH, impulsats per la consultora Higia Benchmarking, han comptat enguany amb la participació de més de 200 hospitals públics i privats de tot l’Estat, procedents de 14 comunitats autònomes. Els centres han estat avaluats en fins a 110 processos clínics, 11 àrees i més de 5.000 indicadors, a partir de criteris de qualitat, adequació i eficiència. Catalunya ha estat la comunitat amb més participació i guardons, amb 40 hospitals participants i 25 centres premiats, que han sumat 41 reconeixements.
El CST ja havia estat reconegut en aquesta mateixa convocatòria. L’any passat, l’equip d’atenció al part va obtenir el premi en la categoria d’Avaluació Sanitària Basada en el Valor.
Un miler de parts cada any
L’Hospital Universitari de Terrassa atén aproximadament 1.000 parts cada any amb un model que busca combinar la seguretat clínica amb una atenció centrada en l’experiència de les dones. En aquest àmbit, el Servei de Ginecologia i Obstetrícia presenta una taxa de cesàries del 16,6% i de parts instrumentats del 15%, la majoria amb ventosa obstètrica. Segons el CST, les intervencions obstètriques es duen a terme quan aporten un benefici per a la mare o el nadó.
El model assistencial també ha anat incorporant aspectes que van més enllà del moment del part. L’objectiu és abordar de manera integral la salut de la dona durant l’embaràs, el puerperi i el període perinatal, amb línies de treball vinculades a l’experiència de les pacients, la salut mental perinatal, la prevenció i recuperació dels problemes del sòl pelvià i el suport a la lactància.
En aquest darrer àmbit, el CST ha posat en marxa una consulta específica de lactància complexa, adreçada a dones i nadons que presenten dificultats i necessiten una valoració i un seguiment especialitzats.
“Hem ampliat el nostre model assistencial cap a una visió integral de la salut de la dona”, explica Àngels Vives. La responsable del servei destaca que aquesta perspectiva incorpora tant indicadors sobre l’experiència de les pacients com noves línies de treball en salut mental perinatal, sòl pelvià i lactància.
La consulta específica de lactància, afegeix Vives, pretén no només millorar les taxes de lactància mantinguda, sinó també garantir “un acompanyament individualitzat” i que les dones puguin prendre “decisions informades d’acord amb les seves necessitats i preferències”.