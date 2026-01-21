Suspès el servei de Rodalies fins que es confirmi que la xarxa és segura

El servei de Rodalies de Catalunya no es reprendrà fins que es confirmi que tota la xarxa és segura en una reunió del Cecot prevista per a les 9.30 hores d'aquest dimecres. Ho ha indicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, des del punt de comandament establert per l'accident de tren de Gelida, on un comboi de la línia R4 ha xocat amb un mur esllavissat sobre la via i ha causat un mort i 37 ferits, cinc dels quals greus. Un d'ells ha estat traslladat a l'hospital de MútuaTerrassa.
Poc abans hi havia hagut un altre descarrilament a la línia RG1, entre Blanes i Maçanet, després que un tren impactés amb una pedra, sense ferits. Els dos successos han fet que Adif aturés tot el servei de Rodalies a Catalunya, i Paneque ha confirmat que no es restablirà fins que la xarxa sigui segura. A la R4, a l'alçada de Viladecavalls, la caiguda d'un arbre a la via va paralitzar la circulació de trens dimarts a la tarda.
Paneque ha explicat que al llarg de tota la nit hi haurà "marxes blanques", viatges preventius de trens sense passatgers per fer proves de seguretat i comprovar si hi ha alteracions a les infraestructures.
En el cas de l'accident de Gelida, la consellera de Territori ha afirmat que la "hipòtesi més factible" és la caiguda del mur a causa de les pluges, però ha demanat esperar per veure "com avancen les investigacions".
També ha explicat que els serveis tècnics no s'han pogut acostar encara a la infraestructura per veure els danys en el punt de l'accident, i ha subratllat que l'R4 serà també una de les vies on es faran els viatges prospectius, com a la resta de la xarxa viària catalana, abans de determinar que es pot reprendre el servei.
Les dades de l'accident mortal
Una persona ha mort i 36 han resultat afectades -5 greus, 5 menys greus i 26 lleus- en el xoc d'un tren de l'R4 contra un mur de contenció caigut sobre la via a Gelida (Alt Penedès). Renfe havia informat en un primer moment que la víctima mortal era el maquinista, però després ha indicat que encara no ho podia confirmar. El cos sanitari ha mobilitzat 35 ambulàncies per atendre els afectats i els Bombers hi han enviat 38 dotacions amb 70 efectius. També hi ha un equip conjunt d'ambdós cossos d'emergències. Els Mossos han enviat una quinzena de dotacions policials, entre Unitats de Seguretat Ciutadana i ARRO. El 112 ha rebut 28 trucades. Protecció Civil ha situat en alerta el pla Ferrocat.