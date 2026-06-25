El Síndic de Greuges reclama mantenir la segona línia d’I3 del Roc Alabern i critica la manca de diàleg del Departament

El debat sobre el futur de l’Escola Roc Alabern continua generant reaccions a la ciutat. El Síndic Municipal de Greuges de Terrassa, Mustapha Ben El Fassi Mezouar, ha emès una actuació d’ofici en què demana al Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat que reconsideri la decisió de suprimir una de les dues línies d’I3 previstes al centre per al curs 2026-2027. El pronunciament arriba després que el Departament anunciés la reducció d’un grup un cop finalitzat el procés de preinscripció escolar i després de la publicació de la llista definitiva de sol·licituds. La decisió ha provocat malestar entre la comunitat educativa, el govern municipal i diverses entitats de la ciutat.
En el seu informe, el Síndic expressa el seu suport a la comunitat educativa del Roc Alabern i mostra la seva preocupació per una mesura que considera que hauria de ser avaluada més enllà de les xifres de preinscripció. Segons assenyala, la supressió d’una línia en un centre com aquest requereix una valoració específica del seu impacte en aspectes com la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la lluita contra la segregació escolar.
El Departament ha justificat la decisió argumentant que el centre no havia rebut prou sol·licituds per mantenir els dos grups previstos i que, dins de la mateixa zona educativa, hi ha places vacants suficients per absorbir la matrícula viva que pugui arribar durant el curs. No obstant això, tant l’Ajuntament com el Síndic consideren que existien alternatives. Ben el Fassi apunta que aquest context pot representar “una oportunitat per avançar cap a la reducció de ràtios i la millora de l’atenció personalitzada a l’alumnat”.
L’organisme també posa l’accent en la necessitat de reforçar la transparència i la participació en la planificació educativa. En aquest sentit, considera imprescindible garantir el paper dels òrgans de participació de la comunitat educativa i la corresponsabilitat institucional en les decisions que afecten l’oferta pública.
Tot per Terrassa critica la decisió
Paral·lelament, Tot per Terrassa ha reiterat el seu compromís amb l’escola pública i ha carregat contra la decisió del Departament. El grup municipal considera que la supressió d’una de les dues línies d’I3 del Roc Alabern s’ha adoptat sense el consens necessari amb la comunitat educativa ni amb el govern local. La regidora d’Educació, Patrícia Reche, assegura que va conèixer la decisió quan ja estava presa. “No compartim la decisió perquè afebleix la xarxa pública de centres educatius de la ciutat, un curs més”, afirma. En la mateixa línia, l’alcalde Jordi Ballart defensa que “la davallada demogràfica no hauria de traduir-se en la pèrdua de línies, grups o professionals a l’escola pública, sinó que hauria de ser aprofitada com una oportunitat per avançar cap a una educació de més qualitat, amb ràtios més baixes i una atenció més personalitzada”.
Reche també reclama que les decisions educatives es prenguin amb més participació dels centres. “Cal escoltar els equips directius, els claustres, les famílies i el conjunt de les comunitats educatives, perquè són elles les que coneixen millor la realitat quotidiana dels centres”, assenyala.
Suport també a l’Institut Escola Feixes
En el mateix comunicat, Tot per Terrassa ha expressat el seu suport a l’Institut Escola Feixes davant la decisió dels Serveis Territorials del Vallès Occidental d’implantar la jornada partida a l’ESO a partir del setembre. El grup municipal considera que la proposta del centre, que plantejava una implementació progressiva del canvi, responia millor a les necessitats pedagògiques i organitzatives de la comunitat educativa.
Per aquest motiu, la formació ha presentat un acord de portaveus per donar suport a la proposta de l’Institut Escola Feixes i ha insistit en la necessitat que qualsevol transformació organitzativa als centres educatius vagi acompanyada dels recursos humans, materials i d’infraestructura necessaris.
Tot per Terrassa conclou que tant el cas del Roc Alabern com el del Feixes evidencien la necessitat de reforçar el diàleg entre el Departament d’Educació, els ajuntaments i les comunitats educatives, així com d’avançar cap a una “planificació educativa estable, compartida i adaptada a les singularitats de cada territori”.