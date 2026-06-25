L'última gran prova de Minyons abans de la Festa Major de Terrassa

Els Minyons de Terrassa ja han entrat en la setmana decisiva per a la preparació de la Festa Major de la seva ciutat. Aquest dissabte, 27 de juny (18 hores), la colla egarenca es desplaçarà a la plaça d'Octavià de Sant Cugat del Vallès per participar en la diada de la Festa Major de la localitat veïna. Aquesta actuació, compartida amb els amfitrions —els Castellers de Sant Cugat— i els Nens del Vendrell, té una gran importància estratègica per als de la camisa malva.
Lluny de plantejar-se la cita com un tràmit, els Minyons encaren la jornada de dissabte com un pas clau per consolidar la feina de les últimes setmanes i afinar detalls. L'objectiu , diuen des de la colla, és arribar a la seva Festa Major de la setmana vinent amb la solvència que requereix el tram central de la temporada.
Els detalls del programa i l'ambició de les estructures que finalment es portaran a la plaça de Sant Cugat s'acabaran de definir en el darrer assaig general d'aquest divendres a la nit al local de Cal Reig.
Assaig especial a la plaça Vella
Amb la mirada ja posada en els dies grans de Terrassa, la colla traslladarà la seva activitat al cor de la ciutat el dilluns 29 de juny. Els Minyons faran un assaig especial al carrer, concretament a la plaça Vella. A partir de les 18.30 hores s'organitzaran activitats, i l'assaig purament casteller tindrà lloc de 20 a 21.30 hores.
Aquest assaig a l'aire lliure té un doble objectiu. D'una banda, vol acostar els castells a tota la ciutadania a les portes de la Festa Major local. De l'altra, busca obrir les pinyes a tots els terrassencs i aficionats que vulguin donar un cop de mà per acabar de polir els folres i les futures manilles de la gamma extra que la colla té intenció d'estrenar pocs dies després.