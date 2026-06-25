El Portal de Sant Roc i la licitació dels menjadors escolars marcaran el ple de juny

El ple municipal d’aquest divendres tindrà tres temes clau de ciutat: la modificació del POUM per transformar l’àmbit de la carretera de Montcada, 267 amb una nova promoció d’habitatges i un macroeix de vianants entre el Centre i el Segle XX; l’aprovació definitiva del projecte executiu per reobrir l’aparcament del Portal de Sant Roc i l’inici d’una nova licitació del servei de menjador escolar de cara el curs 2027-2028. En paral·lel, el consistori proposarà a la Generalitat fixar les festes locals de l’any vinent per al 25 de març i el 5 de juliol.
La participació ciutadana portarà al plenari la gestió de la plaça de Rosa Mora, on uns veïns demanaran la recuperació de la zona de lliure circulació per a gossos i uns altres veïns la posició contrària. L’equip de govern admet que en aquest espai “se’ns ha generat un problema de convivència” i el debat arribarà a la sessió sense haver pogut tancar un procés previ de mediació entre les parts, malgrat la intenció inicial de l’ajuntament d’ajornar-ho quinze dies per buscar un acord. En el mateix bloc de participació, l’associació de veïns del Grup Sant Llorenç del Munt intervindrà per exigir solucions als problemes de seguretat i incivisme que pateix el barri.
Les propostes dels grups
Pel que fa a les mocions dels partits polítics, ERC demanarà incentivar el trasllat d’activitats econòmiques que actualment ocupen pisos cap a locals buits de les plantes baixes per alliberar immobles. El PSC instarà a avaluar i adaptar la ciutat davant la calor extrema per protegir la població de les altes temperatures, i demanarà que s’estudiï la instal·lació de sistemes de videovigilància als accessos del Pla del Bon Aire residencial. Així mateix, el PP reclamarà la creació d’un banc d’autors de grafitis per identificar els infractors habituals.
Finalment, Tot per Terrassa i Junts presenten acords per reclamar a trànsit solucions al col·lapse dels exàmens de conduir i per mostrar el rebuig absolut a la supressió d’una línia d’I3 a l’escola Roc Alabern. També han transaccionat una proposta de resolució amb Esquerra Republicana i el PSC on reclamen mesures urgents contra la pobresa energètica.
A més a més, durant la sessió es preveu aprovar l’atorgament de condecoracions, placa honorífica i felicitacions de la Policia Municipal de Terrassa corresponents a l’any 2026.