Els Castellers de Terrassa consoliden l'idil·li entre les falles i els castells al Pont de Suert 

Com ja és tradició per Sant Joan, els Castellers de Terrassa han viatjat un any més al Pont de Suert per unir dos Patrimonis Immaterials de la Humanitat: els castells i les falles. Aquesta unió, que ja suma onze anys d'història, s'ha convertit en una de les cites més emblemàtiques del calendari dels egarencs, omplint el poble pirinenc de cultura, germanor i tradició durant dues jornades.
La celebració va començar la nit de la revetlla. Mentre alguns membres de la colla pujaven al Faro per baixar les falles amb els veïns de la localitat, la resta dels blauturquesa rebia els fallaires al poble. Després de l'actuació dels diables locals, els terrassencs van oferir una exhibició castellera on van descarregar el 3 de 7, el 4 de 6 amb el pilar i un pilar de 5, molt celebrats pel públic.
L'endemà, el matí de Sant Joan, la colla va protagonitzar una cercavila que va deixar estructures com un 5 de 5 net davant de l'església. L'instant més emotiu de la diada va tenir lloc davant del mural que commemora l'agermanament d'ambdues festes. Allà es va retre un emotiu homenatge a Mario Pena, expresident de la colla i impulsor d'aquesta tradició. El cap de colla, Rafael Català, va recordar la seva figura en un parlament que va donar pas a dos pilars de quatre de dol i a les cançons del grup d'havaneres Sons Blaus, del qual Pena també havia format part.
Dissabte de doble activitat: cultura a casa i castells a Tarragona
Sense temps per descansar, els Castellers de Terrassa encaren un dissabte intens amb un peu al seu local social i l'altre a la plaça:
Matí cultural al local (Carrer Pasteur, 46-48): Es farà una xerrada d'introducció històrica i de valors per a les camises més novelles. Acte seguit, es presentarà el llibre "La filosofia dels castellers", de Kevin Prados (excap de colla dels Nens del Vendrell). La jornada del matí clourà amb un vermut musical amenitzat per Soul System DJs.
Tarda de castells al Serrallo (Tarragona): A la tarda, els egarencs es desplaçaran al barri mariner de Tarragona per participar en la Diada de Sant Pere.
Objectiu: Festa Major
Des de la colla afronten l'actuació del Serrallo amb la intenció de fer passes endavant i portar a plaça estructures superiors treballades al local, claus per arribar amb les millors garantes a la Festa Major de Terrassa.