Terrassa participa en el principal congrés mundial de governs locals

Terrassa ha participat aquesta setmana al Congrés Mundial de Ciutats i Governs Locals Units (CGLU), celebrat a Tànger (Marroc), una trobada que ha reunit representants de governs locals i regionals d’arreu del món per debatre sobre els principals reptes globals des de l’àmbit municipal.
La regidora de Presidència i Relacions Internacionals, Rosa Boladeras, ha intervingut en diverses sessions dedicades als drets humans, l’acció climàtica, la joventut i els serveis públics. El congrés ha abordat qüestions com la democràcia, la participació ciutadana, la sostenibilitat, la cultura i la governança local.
La primera de les intervencions de la representant terrassenca va tenir lloc dilluns a la sessió "Coalicions multilaterals: enfortiment de les aliances amb els treballadors dels serveis públics locals". Boladeras hi va exposar experiències relacionades amb la gestió pública dels serveis essencials, la governança de la intel·ligència artificial i el paper dels serveis públics en la garantia dels drets humans i la cohesió social.
Dimarts, la regidora va participar en la sessió "Ciutats nodrint el futur de l’acció climàtica amb la joventut". Terrassa forma part de les 300 ciutats seleccionades per participar en el programa Youth Climate Action Fund, una iniciativa que promou la implicació dels joves en el disseny i l’aplicació de mesures per afrontar els efectes del canvi climàtic als entorns urbans. Durant la seva intervenció, Boladeras va explicar el treball desenvolupat per l’Ajuntament per preparar el programa i fomentar la participació juvenil en les polítiques climàtiques locals.
La regidora també va intervenir en la sessió dedicada a la nova carta-agenda mundial dels drets humans a la ciutat. En aquest espai va compartir experiències vinculades a la promoció dels drets humans des de l’àmbit local, la participació ciutadana, els serveis públics i la cultura, amb especial atenció als drets culturals.
El Congrés Mundial de Tànger també ha servit per renovar els òrgans de govern del CGLU per al període 2026-2029. En aquest marc, l’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha renovat la seva representació al Consell Mundial de l’organització. Segons l’Ajuntament, aquest fet permetrà mantenir la presència de la ciutat en els espais de governança internacional de les ciutats i en les xarxes de cooperació entre governs locals.