Terrassa, reconeguda amb sis bones pràctiques municipals per la seva aposta per la inclusió

L’Ajuntament de Terrassa ha estat reconegut aquest 2025 amb sis noves iniciatives incloses al Banc de Bones Pràctiques (BBP) dels governs locals, impulsat per la Fundació Carles Pi i Sunyer, en col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis.
Els projectes destaquen per la seva capacitat transformadora i per promoure àmbits clau com la inclusió social i cultural, la innovació econòmica, la sostenibilitat, l’accessibilitat universal o l’acompanyament a la gent gran. Amb aquestes incorporacions, Terrassa suma ja 46 bones pràctiques municipals reconegudes des del 2010 al catàleg del BBP, un referent en la difusió d’experiències transferibles entre municipis.
Les sis iniciatives reconegudes aquest any s’han valorat com a Bones Pràctiques o Pràctiques Significatives, i consoliden el compromís del consistori per impulsar polítiques públiques innovadores i centrades en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.
Realitat virtual contra el racisme
El projecte «Posa’t les ulleres. Actua contra el racisme», impulsat per l’Espai Terrassa Sense Racisme, utilitza realitat immersiva en 360 graus per visibilitzar situacions reals de discriminació a la ciutat. L’experiència, basada en cinc històries reals, busca sensibilitzar i promoure l’acció contra el racisme. Ha estat reconeguda com a bona pràctica i destacada en fòrums estatals com el MigrADMI 2025.
Suport a la gent gran en moments clau
El projecte "Acompanyament en les transicions vitals" acompanya persones grans que deixen d’anar als casals municipals, mitjançant seguiment telefònic, detecció de vulnerabilitats i accions personalitzades. En un any al Casal Anna Murià, s’han atès 113 persones, identificat 88 situacions de risc i fet 31 accions d’acompanyament.
Invertir en accessibilitat per transformar la ciutat
Tres iniciatives d’accessibilitat han estat reconegudes, destacant les "Subvencions per a l’accessibilitat", que ofereixen ajuts per reformar edificis i eliminar barreres arquitectòniques. La primera convocatòria, el 2024, va ajudar habitatges, entitats i locals comercials. Davant la bona acollida, el 2025 s’ha obert una segona edició amb línies separades per a edificis residencials i entitats sense ànim de lucre, amb l’objectiu de consolidar Terrassa com una ciutat inclusiva i preparar-se per al nou Codi d’Accessibilitat de Catalunya.
La segona proposta reconeguda, com a pràctica significativa, "Hora Blava: cinema inclusiu", ofereix des de 2023 sessions adaptades per a infants amb trastorn de l’espectre autista (TEA) i discapacitat intel·lectual, amb llum suau i volum baix, facilitant l’accés igualitari a la cultura. Amb més de 1.200 assistents, les projeccions tenen lloc al Cinema Catalunya i fomenten un espai cultural acollidor i respectuós amb la diversitat.
D’altra banda, el projecte "Autobusos accessibles", dins el programa #TerrassaTrencaBarreres, incorpora pictogrames i guies visuals al transport urbà per facilitar-ne l’ús a persones amb dificultats cognitives, infants, nouvinguts i altres col·lectius vulnerables. Aquesta iniciativa ha tingut un gran impacte social i es considera un model a replicar en altres municipis.
Terrassa, pol d’innovació econòmica
Finalment, dins de l’àmbit de promoció econòmica, ha estat reconegut com a bona pràctica el "Pla de la Innovació: Estratègia per a la promoció econòmica" de Terrassa, actiu des del 2007 i actualitzat el 2020, ha estat reconegut com a bona pràctica per consolidar la ciutat com a referent en innovació, especialment en salut i audiovisual. Basat en la col·laboració públic-privada i la sostenibilitat, el pla busca transformar l’economia local i posicionar Terrassa com a hub d’innovació, impulsant la competitivitat empresarial. Vinculat a programes com els PECT, promou projectes amb impacte real i reforça la cooperació entre agents econòmics i socials, reafirmant la ciutat com a model innovador i inclusiu.
El Banc de Bones Pràctiques és un servei pioner creat per la Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer i ajuntaments catalans de més de 5.000 habitants. Recull, avalua i difon experiències innovadores de governs locals per promoure la millora i la innovació en l’administració pública. Els projectes seleccionats serveixen com a models útils i accessibles perquè altres administracions puguin aplicar bones pràctiques i afrontar reptes socials amb estratègies contrastades.