Visita fugaç de TheGrefg a Terrassa

El youtuber murcià s'ha aturat a la ciutat per visitar el mural del grafiter Javi Trad

  • TheGrefg amb el seu mural a Terrassa

Publicat el 07 d’agost de 2025 a les 17:20

El youtuber TheGrefg va protagonitzar aquest dimecres una visita anecdòtica i fugaç a Terrassa. Després d'alçar-se amb la victòria a "La Velada del año V", i enfilar camí cap a casa seva situada a Andorra, va decidir fer una aturada pel camí a la ciutat. El perquè? Ben senzill. L'artista urbà terrassenc Javi Trad li va dedicar una de les seves múltiples obres grafiteres en una paret. 

TheGrefg va veure un cartell a l'autopista amb indicacions cap a Terrassa i no va dubtar. En una decisió improvisada i espontània, el youtuber d'origen murcià va sorprendre el grafiter egarenc presentant-se al mateix mural on estava immortalitzat. L'obra detalla en primer pla el rostre de TheGrefg durant el combat de boxa, i la seva reacció final quan va acabar i es veia coneixedor de la victòria. No és la primera ni la segona de les obres de Javi Trad que han esdevingut virals: al juliol ja va organitzar un viatge per a entregar un retrat a un altre dels boxejadors de "La Velada", Viruzz. I en anys anteriors també ha plasmat els rostres d'altres streamers o influencers com Nil Ojeda o Guanyar. Les seves obres l'han ajudat a créixer a les xarxes, acumulant més d'11.000 seguidors a instagram.

