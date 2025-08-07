Visita fugaç de TheGrefg a Terrassa

El youtuber TheGrefg va protagonitzar aquest dimecres una visita anecdòtica i fugaç a Terrassa. Després d'alçar-se amb la victòria a "La Velada del año V", i enfilar camí cap a casa seva situada a Andorra, va decidir fer una aturada pel camí a la ciutat. El perquè? Ben senzill. L'artista urbà terrassenc Javi Trad li va dedicar una de les seves múltiples obres grafiteres en una paret. \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nVer esta publicación en Instagram\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\nUna publicación compartida de Grefg =) (@thegrefg)\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nTheGrefg va veure un cartell a l'autopista amb indicacions cap a Terrassa i no va dubtar. En una decisió improvisada i espontània, el youtuber d'origen murcià va sorprendre el grafiter egarenc presentant-se al mateix mural on estava immortalitzat. L'obra detalla en primer pla el rostre de TheGrefg durant el combat de boxa, i la seva reacció final quan va acabar i es veia coneixedor de la victòria. No és la primera ni la segona de les obres de Javi Trad que han esdevingut virals: al juliol ja va organitzar un viatge per a entregar un retrat a un altre dels boxejadors de "La Velada", Viruzz. I en anys anteriors també ha plasmat els rostres d'altres streamers o influencers com Nil Ojeda o Guanyar. Les seves obres l'han ajudat a créixer a les xarxes, acumulant més d'11.000 seguidors a instagram.\r\n