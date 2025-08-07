Una alternativa fresca per socialitzar a l’agost

“Vinc quan puc perquè al carrer fa molta calor i gairebé no s’hi pot estar”, diu l’Amador, un dels usuaris habituals del refugi climàtic del Centre Cívic i Comunitari Montserrat Roig, al barri de Ca n’Anglada. És la primera vegada que aquest centre, gestionat per la Generalitat, roman obert al públic durant l’agost, tradicionalment el mes de l’any en què fa més calor i quan aquests espais climatitzats són més necessaris.
L’Amador ve amb els seus amics al centre durant els matins per fer unes partides de dòmino. No són els únics, ja que una altra taula està ocupada per un altre grup de senyors que també juguen a aquest popular joc.
El Vicenç, en canvi, prefereix venir i llegir el diari. “Faig una mica de tot, aquests dies, passejo, faig alguna compra i vinc aquí a llegir”, explica. Ho podria fer des de casa, però només compta amb un ventilador, insuficient per passar les jornades més crues de l’agost. “Aquí s’està molt bé, però no podem prendre un cafè perquè a l’estiu el bar [del centre cívic] està tancat”, lamenta l’home.
Més afluència de l’esperada
”Ens demanen molt el servei de cafeteria, però són de vacances”, sosté la conserge del centre, Germina Céspedes, que opina que, d’estar obert, hi aniria més gent.
Igualment, l’assistència a aquest refugi climàtic està essent sorprenentment alta, “Quan vaig dir que m’havien donat feina pel centre de Ca n’Anglada em van dir que agafés una tauleta i hi descarregués pel·lícules, però no m’estic avorrint”, assegura la conserge, que té registrada l’entrada d’unes 60 persones diàries, entre matins i tardes. “Em sembla que han encertat”, resumeix Céspedes.
Aquestes xifres s’han rebut de manera molt positiva per part de Victòria Hernández, del Servei de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Terrassa: “No pensàvem que hi hauria una resposta tan bona”, comenta Hernández, que admet que “l’expectativa era que no s’aprofitaria” l’obertura dels refugis climàtics a la ciutat, ja que a l’agost molts terrassencs fan vacances a altres indrets.
Enguany, l’Ajuntament i la Generalitat han dut a terme una espècie de prova pilot per determinar si hi hauria prou demanda del servei de refugis climàtics durant l’agost. Per aquesta raó, han obert tant el Centre Cívic Montserrat Roig (del qual és titular la Generalitat) com el Casal Anna Murià (municipal), al barri del Centre.
Les dades són esperançadores per tal de mantenir aquests espais oberts en altres anys. Céspedes, que també ha treballat a centres d’aquest tipus a Sabadell, explica que, si la ciutadania no mostra interès en els refugis i no hi va, l’administració opta per no renovar-los, com en el cas del centre Arraona - Els Merinals.
Majoritàriament gent gran
Tot i no estar específicament pensats per a les persones de més edat, la gran majoria dels assistents al Centre Cívic Montserrat Roig són persones grans. “Són gent que han estat sempre al barri”, afirma Germina Céspedes. Ella pensa que es podrien fer activitats que també engresquin als joves del barri, però lamenta que, ara com ara, no n’hi hagi cap d’agendada.
Encara i això, les persones grans de Ca n’Anglada ara tenen un espai ideal per socialitzar amb altres persones, cosa complicada de fer amb les altes temperatures, o per simplement gaudir i passar el temps. “Tot aquí està molt bé, tenim televisió i aire condicionat, però em falta poder fer un cafè i que portin La Vanguardia”, riu en Vicenç.