El síndic registra 3.770 actuacions el 2025

El síndic municipal de greuges, El Mustafa Ben el Fassi, presentarà al ple la memòria del 2025, marcada pel trasllat de l’oficina al carrer dels Telers, al Vapor Gran. Aquest canvi d'ubicació ha permès guanyar "proximitat amb el ciutadà", segons ha avançat aquest divendres a la Junta de Portaveus. En total, s'han registrat 3.770 actuacions i 157 queixes formals, la majoria al Centre, Ca n’Aurell, la Maurina, Sant Pere Nord, Poblenou i les Arenes. A més, hi ha hagut sis actuacions d’ofici: contra les retallades escolars, per senyalitzar el radar de l’avinguda del Vallès, avançar les inscripcions d’estiu, resoldre el col·lapse de cites estatals, revisar el model de la ludoteca de Sant Pere Nord i per l’equitat de la tarifació a l’Escola de Música i el Conservatori.
D’altra banda, la sessió d'aquest mes inclourà l’aprovació de 14 propostes d’acord de la junta de portaveus i 9 mocions.
Segons s'ha explicat al debat de portaveus, el ple atorgarà les medalles a la figurinista Mercè Paloma i a l'advocada Maria Vidal, i abordarà qüestions de gestió com el manteniment de les zones verdes, l’aprovació del Pla d’Igualtat, la retallada d’una línia a l'Institut Mont Perdut, la sanció al grup municipal de Vox i la millora del servei del bus exprés e2.2 per evitar-ne el col·lapse.