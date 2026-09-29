Tres dècades de danses tradicionals de l’Escola Tecnos, recollides en un llibre

La tradició de ballar danses populars per Sant Jordi forma part del calendari de l’Escola Tecnos des de fa tres dècades. Ara, aquesta experiència ha quedat recollida en el llibre "Dansem. 30 anys de danses tradicionals", una publicació d’Editorial Mediterrània elaborada per la mateixa comunitat educativa amb la voluntat de preservar-ne el llegat i, alhora, fer-lo arribar més enllà de les parets del centre. El llibre està disponible a les llibreries i al web de l’editorial, i es presenta aquest 1 d’octubre a la mateixa Escola Tecnos i, dos dies després, el 3 d’octubre, a la Fira del llibre en català de Terrassa.
L’origen de la iniciativa es remunta a mitjans dels anys noranta, quan els mestres Miqui Giménez i Encarna Mora van començar a promoure una ballada de danses tradicionals amb motiu de Sant Jordi. El que inicialment era una activitat puntual va anar guanyant continuïtat i participació fins a convertir-se en una festa de centre que cada any reuneix alumnat, docents i famílies al voltant de la música i la cultura popular.
“Va començar com una tradició puntual que van començar alguns primers anys i, de mica en mica, va anar agafant volada”, explica Judit Puig, mestra d’infantil i coordinadora del llibre. Al llarg dels anys, algunes danses s’han mantingut mentre que d’altres s’han anat substituint. “S’han anat mantenint les que, per algun motiu o per un altre, han anat tenint més èxit i han tingut més recorregut”, assenyala Puig.
El llibre neix, precisament, amb la voluntat de recollir aquesta trajectòria. “Va sortir per il·lusió i per necessitat. Per donar visibilitat, donar a conèixer i compartir un projecte que aquí es viu amb molta il·lusió cada any i amb molt orgull”, explica la coordinadora. D’altra banda, diu Puig, també serveix per preservar-lo en un moment que fa necessari “donar més pes a la llengua, la cultura i les tradicions catalanes”.
A aquesta voluntat s’hi va sumar també la jubilació de Miqui Giménez, un dels impulsors de la iniciativa. “Vam dir: ara que ell ha plegat, que tot això no es perdi, i d’alguna manera recollir aquest llegat i aquesta història”, relata Puig. El mateix Giménez explica a la publicació que la intenció era que l’experiència “ultrapassés les nostres parets” i es convertís en un recurs per a altres comunitats educatives.
Una eina per portar la dansa a l’aula
Més enllà de la memòria dels 30 anys de ballades, Dansem s’ha concebut com una eina pràctica que es pugui utilitzar a l’aula, al pati o a casa. El volum inclou les partitures i els arranjaments de les danses, així com codis QR que permeten accedir a vídeos d’infants de l’escola interpretant-les i a enregistraments musicals amb instruments com el flabiol, el tabal, l’acordió, la guitarra o l’harmònica. També incorpora explicacions sobre l’origen i la història de cada dansa i propostes coreogràfiques adaptades a l’àmbit escolar.
La voluntat és que el projecte pugui ser replicat per altres centres i entitats. “Amb aquest llibre us convidem a ballar, a cantar i a viure la dansa de ben prop, per tal que els més petits sentin la cultura popular com una experiència viva i compartida”, apunta la mestra d’infantil Rosa Pastor.
Amb 64 pàgines, Dansem. 30 anys de danses tradicionals està escrit i fotografiat per l’Escola Tecnos.