La confessió de Miki Núñez sobre "La travessa VIP": "Vaig haver de fer caca agafat de la mà d'un company"

El concurs d’aventures "La Travessa" torna a la plataforma 3Cat aquest 29 de setembre i ho fa per la porta gran amb la seva esperada versió VIP. Si fins ara eren concursants anònims els qui es posaven a prova en el "reality" extrem que condueix Laura Escanes, aquesta vegada són setze rostres molt populars els qui han hagut de plorar, patir i superar els seus propis límits físics i mentals. Però més enllà de la competitivitat, l’estrena del programa ja està deixant anècdotes per a la història de la televisió, i moltes d’elles tenen segell terrassenc.
En una recent aparició al programa Col·lapse de TV3, el cantant i presentador terrassenc Miki Núñez i la seva parella de concurs, la periodista Raquel Sans, van protagonitzar un dels moments més virals de la preestrena quan els van preguntar per la intimitat i la convivència en condicions extremes a la natura.
Un moment íntim (i viral) en plena natura
Interrogats sobre com gestionaven el moment d'anar de ventre en ple recorregut de muntanya, en Miki no es va inclinar per la discreció i va explicar la seva experiència més escatològica amb la seva espontaneïtat habitual:
“Ai, ai, amic... durant la travessa he arribat a fer caca agafat de la mà d'un altre company, perquè, si no, queia”, va confessar entre riures. El seu "salvador" va ser ni més ni menys que l'Oriol de Ramon, integrant del conegut grup musical The Tyets. “Concretament de la mà de l'Uri de Ramon. Havia de dir-li 'Agafa'm que caic' i ell m’agafava de les mans i girava la cara, al que jo li deia: 'Uri, mira, si ja és igual'”.
Davant la riallada general, la seva companya de tàndem, Raquel Sans, va voler posar-hi una mica de sentit pràctic i d'esperit muntanyenc: “Això és com quan vas de ruta per la muntanya. Vull dir, aprofites la muntanya, l'espai natural, és el teu...”.
L’exigència física de la prova no només va afectar la intimitat dels concursants, sinó també el seu estómac. “Per esmorzar, pasta; per dinar, pasta...”, explicava Miki Núñez sobre la monòtona dieta per obtenir hidrats ràpids. Sans afegia que mai a la vida havia consumit "tantíssimes barretes energètiques", mentre en Miki recordava que entre l'expedició es va desfermar una autèntica "bogeria pels xarrups de cafeïna" per poder aguantar el ritme de les etapes.
De la Serra de Tramuntana a l’orgull vallesà
En aquesta nova edició que arranca aquest 29 de setembre, l’escenari de La travessa abandona Catalunya per traslladar-se a les Balears. Els concursants han hagut de recórrer més de 150 quilòmetres creuant l’illa de Mallorca, des del far de Formentor fins a l'illa de Sa Dragonera, a través dels terrenys abruptes de la Serra de Tramuntana.
Terrassa compta amb un paper protagonista en aquest càsting de luxe. D'una banda, Miki Núñez canvia els platós d'Eufòria i Zenit per les botes de muntanya formant parella amb Raquel Sans, amb la morbositat afegida de retrobar-se amb la presentadora Laura Escanes, amb qui va presentar les Campanades de TV3.
D'altra banda, la ciutat compta amb la representació de l'exgimnasta i influencer terrassenca Natalia García Timofeeva. La Natalia fa equip amb una de les figures més potents del món de la moda, Jessica Goicoechea (natural de Sabadell). Aquest autèntic "derbi vallesà" ha servit per aparcar la rivalitat històrica entre les dues ciutats veïnes i unir forces per demostrar que el Vallès Occidental està en plena forma física.
Un càsting complet de reconeguts noms
A més dels representants locals, les 8 parelles de famosos que competeixen des d'aquest 29 de setembre en aquesta 'Expedició Tramuntana' completen un mosaic mediàtic molt variat:
The Tyets (Oriol de Ramon i Xavier Coca).
Jair Domínguez i Neus Rossell (de El Búnquer).
Laia Palau i Víctor Sada (llegendes del bàsquet català).
Sheila i Christian Casas (germans de l'actor Mario Casas).
Nerea Sanfe i Carolina Ferrer (comunicadores i creadores de contingut).
Carlota Bruna i Gádor Muntaner (activistes ambientals i marines).