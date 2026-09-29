La línia R4 de Rodalies pateix retards per les restriccions de velocitat provocades per la pluja

Terrassa

Des de la companyia responsable asseguren que les limitacions són per qüestions "estrictament de seguretat"

  • Retards a la R4 de Rodalies -

ARA A PORTADA

Publicat el 29 de setembre de 2026 a les 10:22
Actualitzat el 29 de setembre de 2026 a les 10:23

Aquest dimarts, la línia R4 de Rodalies pateix múltiples retards com a conseqüència de les reduccions temporals de velocitat imposades pel mal temps. Aquesta mesura de precaució, que s'ha estès per diferents punts de la xarxa de trens a Catalunya, busca prioritzar la seguretat dels usuaris, segons ha comunicat l'operador a les seves xarxes. Com a resultat, els combois poden romandre aturats més del que és habitual i el temps final del trajecte pot augmentar significativament. El mateix condicionant afecta altres línies del servei, com la R2 Nord, la R2 Sud, la R3 i la R8.

Aquestes alteracions coincideixen amb un matí de pluges generalitzades al territori català. Per aquest motiu, Renfe ha aturat de forma preventiva el pas de diversos trens d'alta velocitat i de mitjana distància (incloent-hi serveis AVE del corredor nord-est, Avant i Euromed) entre les 9 i les 11 hores. La represa d'aquests trajectes s'ha fixat a partir de les 11 hores, sempre subjecta a l'evolució del temps i a les condicions de seguretat.

Per la seva banda, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla INUNCAT i, després d'haver enviat un avís d'Es-Alert dilluns a la nit, demana màxima precaució durant tot el matí. Les autoritats recomanen als ciutadans limitar els desplaçaments prescindibles, allunyar-se de rius, rieres i zones propenses a inundar-se, i no creuar mai cursos d'aigua ni a peu ni en cotxe. A més, es suggereix no estacionar en punts subterranis o lleres, verificar l'estat del transit i del transport abans de sortir, i reservar el telèfon 112 exclusivament per a situacions d'emergència.

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