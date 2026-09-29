La línia R4 de Rodalies pateix retards per les restriccions de velocitat provocades per la pluja

Aquest dimarts, la línia R4 de Rodalies pateix múltiples retards com a conseqüència de les reduccions temporals de velocitat imposades pel mal temps. Aquesta mesura de precaució, que s'ha estès per diferents punts de la xarxa de trens a Catalunya, busca prioritzar la seguretat dels usuaris, segons ha comunicat l'operador a les seves xarxes. Com a resultat, els combois poden romandre aturats més del que és habitual i el temps final del trajecte pot augmentar significativament. El mateix condicionant afecta altres línies del servei, com la R2 Nord, la R2 Sud, la R3 i la R8.
Aquestes alteracions coincideixen amb un matí de pluges generalitzades al territori català. Per aquest motiu, Renfe ha aturat de forma preventiva el pas de diversos trens d'alta velocitat i de mitjana distància (incloent-hi serveis AVE del corredor nord-est, Avant i Euromed) entre les 9 i les 11 hores. La represa d'aquests trajectes s'ha fixat a partir de les 11 hores, sempre subjecta a l'evolució del temps i a les condicions de seguretat.
Per la seva banda, Protecció Civil manté activada l'alerta del pla INUNCAT i, després d'haver enviat un avís d'Es-Alert dilluns a la nit, demana màxima precaució durant tot el matí. Les autoritats recomanen als ciutadans limitar els desplaçaments prescindibles, allunyar-se de rius, rieres i zones propenses a inundar-se, i no creuar mai cursos d'aigua ni a peu ni en cotxe. A més, es suggereix no estacionar en punts subterranis o lleres, verificar l'estat del transit i del transport abans de sortir, i reservar el telèfon 112 exclusivament per a situacions d'emergència.