Nous punts de llum per il·luminar 16 zones fosques de Terrassa

L’Ajuntament començarà aquesta setmana els treballs per millorar l’enllumenat en 16 punts de la ciutat on s’han detectat mancances lumíniques. Les actuacions, que tindran un termini d’execució de dos mesos, preveuen la instal·lació de nous punts de llum i la substitució o ampliació d’alguns dels existents amb l’objectiu de millorar la il·luminació nocturna d’aquests espais.
Les deficiències es localitzen en zones on la llum no arriba correctament a tot l’espai, ja sigui per la presència d’arbres que generen ombra, per l’amplada de les voreres o per les característiques de l’entorn. Segons l’Ajuntament, les millores han de contribuir també a incrementar la seguretat nocturna.
Una part de les actuacions consistirà a instal·lar nous suports amb llumenera per reforçar la il·luminació d’espais concrets. És el cas de la zona infantil del Parc de Sant Jordi, la rotonda de l’avinguda de Santa Eulàlia amb el carrer de Colom, el carrer de Baldrich, el carrer d’Itàlia, la carretera d’Olesa, el parc de Guernica amb el carrer de Ciudad Real i la zona infantil de la plaça d’Antoni Escudé.
En altres punts, l’actuació passarà per incorporar més llumeneres als suports ja existents. Aquesta intervenció es farà al carrer del Castell, al carrer d’Ullastrell, al carrer de Salmerón i a l’avinguda de Santa Eulàlia, entre el carrer de Guadalhorce i l’avinguda de les Glòries Catalanes.
Cinc columnes davant de la Biblioteca Central
El projecte també contempla actuacions de més abast en alguns espais. Al carrer de Cervantes, davant de la Biblioteca Central, s’instal·laran cinc noves columnes de quatre metres d’alçada darrere dels lledoners existents. La vegetació, especialment durant els mesos d’estiu, dificulta que la llum actual arribi correctament a la zona.
Al carrer del Canal de la Guineu, al barri de Sant Llorenç, s’hi col·locaran quatre noves columnes per complementar l’enllumenat actual.
A Can Jofresa també es reforçarà la il·luminació dels aparcaments. Al carrer de Badalona, l’aparcament es connectarà a la xarxa d’enllumenat públic i es substituiran tots els projectors actuals. Al carrer de Tremp, s’hi instal·laran dues columnes altes i també es renovaran els projectors de la zona infantil.
Els treballs tenen un pressupost de 52.793,60 euros i han estat adjudicats a l’empresa Muntatges Lleida.
33 nous punts de llum a Sant Llorenç
Aquesta actuació se suma a un altre projecte de millora de l’enllumenat al barri de Sant Llorenç, aprovat inicialment el passat mes de juny. En aquest cas, està prevista la instal·lació de 33 nous punts de llum entre l’avinguda del Vallès, la carretera de Castellar i el carrer de la Castellassa.
L’objectiu és actuar sobre espais on la il·luminació és insuficient a causa, principalment, de les ombres generades per la vegetació o de les característiques del mateix disseny urbanístic. Les obres d’aquest segon projecte està previst que comencin el pròxim mes de gener.