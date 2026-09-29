Terrassa reclama més recursos per consolidar els serveis d’atenció LGTBIQ+

Terrassa ha reclamat més finançament i compromisos de col·laboració per consolidar els serveis municipals d’atenció a la diversitat sexual i de gènere. La petició s’ha plantejat aquest matí en una reunió de treball entre la regidora de Polítiques de Gènere i LGTBIQ+, Lluïsa Melgares, i diversos responsables del Departament d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat.
La trobada ha servit per abordar la situació i els reptes del Servei LGTBIQ+ i del SAI DASIG, integrat a la Xarxa SAI des del 2017. En aquest àmbit, el municipi ha posat sobre la taula l’activitat acumulada durant els darrers anys: entre el 2018 i el 2025 s’hi han registrat 529 expedients. Només durant el 2025, el servei ha atès 184 persones i ha comptabilitzat 565 atencions.
La reunió també ha permès repassar la trajectòria del SAI DASIG i alguns dels projectes que s’impulsen a Terrassa en l’àmbit LGTBIQ+. Entre aquests hi ha Fils de memòria, el nou model d’intervenció del servei i el protocol municipal d’atenció a la diversitat i a l’LGTBI-fòbia. També s’hi ha presentat el projecte Més Masculinitats Possibles i diverses actuacions vinculades al Pla Corresponsables, com els casals d’estiu i els espais d’acollida a les escoles bressol municipals.
La reunió ha comptat amb el director general de Polítiques Públiques LGBTI+, Alberto Lacasta Huelin; la directora general d’Equitat en els Treballs i Corresponsabilitat, Saray Espejo, i la directora dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament d’Igualtat i Feminisme, Elisabeth Valenzuela Izquierdo.
Des de la Generalitat s’ha reconegut la trajectòria de Terrassa i la feina desenvolupada pels serveis i projectes municipals. Davant d’aquest reconeixement, però, l’Ajuntament ha reclamat que es tradueixi en recursos econòmics i compromisos concrets de col·laboració que permetin consolidar els serveis i ampliar els projectes. Les direccions generals han expressat la voluntat de valorar possibles vies de suport.