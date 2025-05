El Toca Toca aplega prop de 1.500 alumnes

Nou èxit de participació del Toca Toca, celebrat el passat divendres. 1.480 alumnes de les 32 escoles participants van guadir de la jornada organitzada a la pista d'atletisme de Can Jofresa. Aquest projecte pedagògic utilitza la música, el ritme i la percussió corporal com a eines per al desenvolupament creatiu, emocional i social de l’alumnat. Partint de la idea que l’educació ha d’estar connectada amb la realitat canviant de l’entorn, s'ofereix una experiència sensorial on el cos, el moviment i el joc són fonamentals.

El projecte fomenta la creativitat, el vincle emocional amb la música i el treball en equip, posant en valor el llenguatge rítmic corporal com a eina d’aprenentatge. S’articula en quatre sessions formatives per al professorat, treball a l’aula i una mostra final interpretada per l’alumnat. Aquesta mostra va ser seguida en directe per prop de 800 persones que van omplir les graderies de la pista per animar i encoratjar els estudiants.

En total, fins a 58 classes van acudir a la cita, procedents dels següents centres educatius: Abat Marcet, Agustí Bartra, Antoni Ubach, Auró, Bisbat d’Ègara, Delta, El Vallès, El Vapor, Enxaneta, Escola França, Feixes, Giralt, Isaac Peral, Joaquima Vedruna, Joan Torredemer, Creixen, Josep Ventalló, Lanaspa, La Roda, Les Arenes, Lumen, Maria Auxiliadora, Mare de Déu del Carme, Marià Galí, Nova Electra, Pere Viver, Ramon y Cajal, Roser Capdevila, Sala i Badrinas, Salvador Vinyals, Sant Josep, Sant Llorenç del Munt i Tecnos.