Els Minyons de Terrassa busquen repetir a les Santes la seva millor actuació de l’any

Els Minyons de Terrassa encaren la darrera fita d'aquest primer tram de la temporada amb la mirada posada en la diada de les Santes de Mataró, que tindrà lloc aquest dissabte, 25 de juliol, a les 17 hores a la plaça de Santa Anna. La cita, una de les més destacades del calendari casteller abans de la parada estival, servirà als terrassencs per mesurar-se en un cartell de primer nivell compartit amb els amfitrions, els Capgrossos de Mataró, i els Castellers de Vilafranca.
L'objectiu principal de la colla malva és revalidar el gran repertori que ja van completar amb èxit durant la Festa Major de Terrassa. Si els darrers detalls s'acaben de consolidar, les intencions dels Minyons passen per dur a la capital del Maresme el 4 de 9 amb folre, el 2 de 9 amb folre i manilles, el 3 de 9 amb folre i culminar l'actuació amb el pilar de 7 amb folre.
L'assaig de divendres a Cal Reig, decisiu
Tot i l'ambició del programa, el cartell definitiu de castells s'acabarà de determinar durant l'últim assaig general previst per aquest divendres, 24 de juliol, a la seu de Cal Reig. Des de la tècnica es recorda que la decisió final dependrà tant del treball d'aquesta darrera prova com de la resposta de la massa social a la mateixa plaça de Santa Anna, indispensable per garantir les bases de les grans estructures. Per aquest motiu, la colla ha fet una crida a aficionats i camises malves per desplaçar-se a Mataró i fer pinya.
Un escenari de grans records per als malves
La relació dels Minyons amb la diada mataronina compta amb una trajectòria dilatada i d'alt nivell. Aquesta serà la 13a participació de la colla a Les Santes —on actua de forma ininterrompuda des de 2013, a excepció del parèntesi de la pandèmia— i la seva 29a actuació global a la ciutat des que hi va debutar l'any 1987.
En aquest escenari, la colla egarenca hi ha signat grans pàgines de la seva història, descarregant-hi en 17 ocasions el 3 de 9 amb folre, 16 vegades el 4 de 9 amb folre i en 5 oportunitats el 2 de 9 amb folre i manilles, a més d'haver-hi carregat el pilar de 8 amb folre i manilles en dues edicions.