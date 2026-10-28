El xef Marc Ribas aparta els fogons de TV3 per debutar com a DJ a Terrassa

Marc Ribas, xef i reconegut presentador del "Joc de Cartes" de TV3, serà el gran cap de cartell de la pròxima Rock & Roll Party Vol. 6, que se celebrarà el pròxim 21 de novembre a l'emblemàtic Cafè de l’Aula de Terrassa. El cuiner terrassenc, que també està al capdavant dels fogons del restaurant El Ciri, aparcarà per una nit la seva faceta gastronòmica habitual per fer el seu debut oficial darrere les taules de mescla sota l'àlies artístic de DJ Marc "Madxef" Ribas, oferint una selecció musical carregada de ritme i 100% rock 'n' roll.
L'esdeveniment s'inscriu en la trajectòria d'un local que s’ha consolidat com un dels punts de referència de la nit i la cultura urbana a Terrassa. Més enllà de la seva oferta de sopars i còctels, el Cafè de l’Aula manté una aposta constant per la música en directe i les sessions de discjòquei, oferint propostes diferenciades per dinamitzar el cap de setmana a la ciutat.
Una iniciativa amb arrels periodístiques
La història d'aquestes vetllades de rock té un vincle directe amb el periodista terrassenc Òscar Armengol. Va ser precisament en aquest mateix escenari on el periodista va debutar en públic com a DJ en edicions anteriors, compartint amb la ciutat la seva gran passió per aquest gènere musical. Des d'aquelles primeres sessions, la iniciativa ha anat creixent en freqüència i assistència fins a arribar a aquest sisè volum, on Armengol repeteix a la cabina sota el nom de DJ Òscar Daddy-O Armengol.
Per a aquesta sisena edició, el cartell es completa amb la participació de DJ Ernie Beard, arribat des de Sant Boi de Llobregat, que sumarà la seva experiència a la -escassa- de Ribas i Armengol per oferir un menú musical complet que promet fer ballar el públic fins ben entrat el vespre.
Horaris, gastronomia i accés
Fidels al concepte de combinar bona taula i entreteniment, la jornada començarà abans de l'inici dels concerts. El Cafè de l’Aula tindrà la cuina oberta a partir de les 20 hores per a tots aquells assistents que vulguin sopar o prendre alguna cosa abans que la música comenci a sonar. Les sessions de DJ arrancaran oficialment a les 22.30 hores, amb una entrada completament lliure i gratuïta per a tot el públic fins a completar l'aforament.